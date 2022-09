Spies fortiede sandheden: 'Var ubetinget nazist'

Dokumenter fra Rigsarkivet kaster nyt lys over rejsekongens bevæggrund til at melde sig ind i det danske nazistparti DNSAT. Selv angav Simon Spies 'praktiske årsager', men Berlingskes undersøgelser giver et helt andet billede af hans tilknytning til nazismen

Den meget omtalte og debatskabende dokumentar 'Spies og morgenbolledamerne' har atter stillet den excentriske rejsekonge i et stærkt kritisk lys.

I den forbindelse er blikket også blevet rettet mod Simon Spies' flirt med nazismen.

For ikke alene var Simon Spies glad for unge piger - og masser af dem. Han var engang også rendyrket nazist, konkluderer en ny artikel i Berlingske om særlingens brogede fortid.

Simon Spies var nazist af »praktiske grunde«. Nu afslører et dokument en anden sandhed: »Jeg er af ren nordisk afstamning«, lyder den lange titel.

Her konkluderer skribenten Poul Høi, at Simon Spies' ideologiske tilbøjeligheder stak langt dybere, end offentligheden hidtil har kendt til.

Ekstra Bladet bragte selv for nylig en artikel med titlen Simon Spies' vilde liv: Stemplet som nazist, hvor emnet blev berørt.

Ingen hemmelighed

Det har for så vidt aldrig været nogen hemmelighed, at en purung Spies som 21-årig 5. februar 1942 meldte sig ind i det danske nazistparti DNSAP - Danmarks Nationalistiske Arbejderparti.

Han har heller aldrig selv lagt skjul på, at det forholdt sig sådan, men Simon Spies banaliserede helt frem til sin død i 1984 årsagen til, hvorfor han meldte sig ind.

Simon Spies var en verdensmand og har tidligere indrømmet, at han var imponeret over nazi-koryfæer, ligesom han som ung ikke kunne fordrage jøder. Men det var ikke årsagen til at han blev nazist, hævede han frem til sin død. Berlingske går i rette med det statement. Foto: Ritzau Scanpix

'Det var praktik'

Igen og igen betonede han, at det alene skyldtes praktik, fordi han havde hørt, at det var godt at være medlem af nazistpartiet, hvis man søgte job i Østrig.

Her ønskede han i det konkrete tilfælde at tage arbejde som bogholder i det nazi-dominerede Salzburg efter et kuldsejlet forretningseventyr herhjemme med cykeltaxaer.

'Han var nødt til det', måtte man forstå på Spies' forklaringer gennem tiden. han hævdede til stadighed, at han udelukkende søgte nazismen af opportunistiske og praktiske grunde - ikke af politiske eller ideologiske ditto.

Men nu sås der altså i Berlingske kraftig tvivl om Simon Spies' virkelige motiver. Han mente således sin nazisme meget alvorligt, viser historiske dokumenter, som Berlingske har gransket i Rigsarkivet.

- Det har altid været forkert, når Spies hævdede, at han skulle melde sig ind i DNSAP for at få arbejde i Østrig. 100.000 danskere arbejdede i Tyskland og Østrig, og kun ganske få af dem havde partibog. Det var ikke nødvendigt. Han sagde også, at medlemskabet bare var et ungdommeligt sværmeri, sådan et øjebliks tossethed, og den påstand falder også til jorden med et drøn. Når man melder sig ind i DNSAP og senere melder sig som magtudøver i det nazistiske østrum, så er man ubetinget nazist. Så vil man sagen, fortæller seniorforsker Steen Andersen fra Rigsarkivet til Berlingske.

I bogen 'Simon Spies - Solkongens liv og tid' fra 2012 hævdes det, at Simons nazi-fortid forfulgte ham helt til hans død, og at det var pga. hans flirt med nazismen, at han aldrig fik ridderkorset, som han ellers higede efter. Ekskonen Janni Spies fik det i 2008 - 24 år efter hans død. Foto: Ritzau Scanpix

Ren nordisk afstamning

Artiklen illustrerer også, hvordan Simon Spies i sin senere ansøgning til det såkaldte 'Østrum-udvalg' - Generalplan Ost - som mediet bringer i sin fulde længde med billeder af en ung Simon Spies og rejsekongens håndskrift, lagde vægt på, at han var af nordisk afstamning, hvilket var vigtigt vigtigt for tyskernes kolonisering.

'Jeg er 21 år gammel og 176 centimeter høj, Jeg har altid været sund og rask, og jeg er af ren nordisk afstamning', lød det ifølge Berlingske således i ansøgningen fra Simon Spies, der dermed 'meldte sig frivilligt til at medvirke til omplaceringen af racer på det eurastiske kontintent' og 'desperat ville være en del af den nazistiske betvingelse af det vilde Østen', som der står.

Samtiden og eftertiden valgte alligevel altid at tro på Simon Spies' banalisering af motiverne bag medlemskaberne.

Det samlede budskab hos Berlingske er dog klokkeklart: Simon Spies løj og aldrig fortalte sandheden om sine nazi-sympatier.

