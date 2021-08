Spiller op: - Han skal ikke fucke med den helt store

Det går sjældent stille for sig, når tidligere 'Paradise Hotel' og 'Singletown'-deltager Teitur Skoubo toner frem på skærmen, og i søndagens afsnit af 'Ex on the Beach' på discovery+ får den heller for lidt.

Her spiller Teitur i den grad med musklerne og erklærer sig selv som den ukronede konge af de nuværende gæster i den nye sæson af reality-succesen.

- Derfor har jeg bare lyst til at gå all in på Sandra for at vise ham, at han ikke skal fucke med den helt store, lyder det fra Teitur til deltageren Mads, da de under en fest i villaen sidder og snakker om dame-situationen.

Forinden har deltageren Nicolai nemlig snakket med Teiturs ekskæreste, Sandra, og forklaret hende, at han syntes, hun er rigtig sød.

Det får så den energifyldte færing til at komme med den markante udtalelse.

Speciel billet

Teitur har selv forsøgt at komme i bukserne på Sandra, men indtil videre er det kun blevet til sporadiske kys.

Derfor giver Teitur i programmet Sandra en kapsel, som er en adgangsbillet til 'Teiturs forlystelsesland', som han selv beskriver det.

Om Sandra når at indløse den tidsbegrænsede billet til forlystelsesparken, inden det er for sent, kan du følge i 'Ex on the Beach'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Teitur om situationen med Sandra og Nicolai, men det har i skrivende stund ikke været muligt.