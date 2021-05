'Sporløs' vender tilbage med helt ny vært

DR blænder næste år op for en helt ny sæson af programmet 'Sporløs', som forsøger at finde frem til forsvundne familiemedlemmer eller tilbage til folks biologiske rødder.

'Sporløs' fik første gang premiere tilbage i 1999, og der har siden været en række DR-profiler i front for programmet.

Og i den kommende sæson bliver det med et nyt ansigt i front, som dog er velkendt i DR-regi.

Det bliver nemlig Mette Frisk, afslører DR i en pressemeddelelse.

Dermed træder den 43-årige journalist i fodsporene af Hans-Georg Møller, Line Baun Danielsen, Lillian Gjerulf Kretz, Louise Wolff, Rie Helmer Nielsen og senest Ditte Haue.

- 'Sporløs' har stolte traditioner for at gøre en kæmpe forskel i de medvirkendes liv, og det glæder jeg mig utroligt meget til føre videre. For jeg er vild med lige præcis det universelle emne, som 'Sporløs' handler om - nemlig hvad vi er rundet af, siger Mette Frisk i pressemeddelelsen.

En time

Som noget nyt - foruden en ny vært - vil udsendelserne vare knap en times tid, afslører DR's programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar, Lisbeth Langwadt, i samme ombæring.

- Dermed bliver der endnu bedre mulighed for at fortælle alle de historier, vi møder på rejserne ud i verden. 'Sporløs' er ægte tv, hvor vi leder, finder og genforener for rullende kamera. Dem, vi leder efter, er aldrig fundet før afrejse, siger hun i pressemeddelelsen og uddyber:

- Alt for ofte finder vi problemer i adoptionssagerne i de lande, vi rejser til. Nok skal 'Sporløs' være programmet, der finder vores deltageres biologiske ophav. Men det skal også være programmet, der kan rejse debat, når der har været urent trav. Det bliver der også mere plads til, når udsendelserne varer en lille time, lyder det fra Lisbeth Langwadt.

Den nye sæson af 'Sporløs' kan ses næste år, og DR er i den forbindelse ved at efterlyse deltagere, som har mistet kontakten til et nært familiemedlem eller ønsker at finde deres biologiske rødder.