Spottede du detaljen? Netflix-hit forudsiger AGF-guld

'Kastanjemanden' har hittet stort, siden Netflix tidligere på måneden udgave den danske serie på streamingtjenesten.

Serien er blevet streamet i stor stil, og de seks afsnit fik seerne til at spekulere i, hvem morderen var, og hvad formålet egentlig var med de mange kastanjemænd.

Her på Ekstra Bladet har serien dog også sat godt gang i et mysterium på grund af en detalje i seriens tredje afsnit, du måske har misset, da du så den.

Kortvarigt dukker der nemlig en nyhedsside - der til forveksling ligner Ekstra Bladet - op på skærmen. I URL'en øverst er det dog hverken eb.dk eller et andet nyhedsmedie, læseren er inde på.

I stedet kan man læse teksten 'AGF vinder guld i år', som du kan se på billedet herunder:

'AGF vinder guld i år!' står der i stedet for en hjemmeside, da de i 'Kastanjemanden' læser en breaking-nyhed hos Ekstra Bladet. Foto: Netflix

Ekstra Bladet har været i kontakt med produceren på filmen, Morten Kjems Juhl, for at få opklaret, hvad historien bag detaljen er, og hvem der har skrevet teksten.

Han afviser, at han selv har haft noget med det at gøre, og faktisk har det i skrivende stund ikke været muligt for ham at løse det store mysterium.

Måske man skal overveje at sætte Naia Thulin og Mark Hess på sagen.

Giver en AGF-menu

Hos AGF tager man den spøjse detalje med højt humør, da Ekstra Bladet kontakter Superliga-klubben.

'Det er en meget sød og sjov hilsen, og vi er glade for, at der på produktionsholdet på den i øvrigt fremragende serie åbenbart er en optimistisk AGF-fan. Det er ikke sikkert, det bliver i denne sæson, men det er jo noget, alle med AGF i hjertet drømmer om - også for legendernes skyld,' skriver klubbens kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, og fortsætter:

'Nu håber vi så bare ikke, film-medarbejderen har jinxet drømmen.'

Søren Højlund Carlsen lover en lille gave til den indtil videre ukendte produktionsmedarbejder.

'I øvrigt giver vi gerne en GF-menu med en Ceres Top, næste gang den fiffige filmmand skal på Ceres Park. Så kan han bare hive fat i mig,' skriver kommunikationschefen.

Det skal dog gå meget godt, hvis forudsigelsen skal holde stik i år. Klubben indtager en plads som nummer ni med 16 point op til førstepladsen, hvor FC Midtjylland ligger.