Spottet for første gang siden lussing

Chris Rock er blevet spottet for første gang siden den dramatiske Oscar-aften, hvor han blev slået i ansigtet af Will Smith.

Komikeren er blevet fotograferet i Boston, hvor han de næste tre dage skal optræde med sit 'Ego Death'-show på Wilbur-teatret i byens centrum.

Den 57-årige verdensstjerne ankom til Boston tirsdag, hvor han holdt lav profil i et par grå joggingbukser og en grå hættetrøje under en mørkeblå vinterjakke. Og under den mørke kasket kørte den ellers så vittige mand den ind med stenansigt.

Senere blev Chris Rock fanget af et videohold fra NBC Boston på det fashionable Ritz-Carlton Hotel fem minutters gang fra The Wilbur.

Chris Rock har endnu ikke kommenteret det slag, som Will Smith stak ham under søndagens oscarshow. Foto: Ritzau Scanpix

Will Smith har været ude og undskylde for den syngende lussing, men Chris Rock selv har i skrivende stund ikke kommenteret det fysiske overfald, som fandt sted, da han gjorde grin med Will Smiths kone.

Det har hans bror til gengæld, og Tony Rock var klar i spyttet, da han på Twitter blev spurgt, om han godtog undskyldningen: 'NEJ'.

Spørgsmålet er nu, om Chris Rock selv kommer til at adressere elefanten i rummet på The Wilbur.

Ifølge NBC Boston er det Chris Rocks først optræden siden den hårdtslående Oscar-aften. Han går på scenen i Boston onsdag aften klokken 19.30 lokal tid, hvilket svarer til klokken 1.30 natten til torsdag dansk tid. Mobiltelefoner er ikke tilladt i salen.

I alt skal Chris Rock optræde for udsolgte huse fem gange på tre dage i Boston, før han fortsætter til Atlantic City og så Californien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------