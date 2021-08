Springer ud som instruktør

Nordisk Film Production kunne her til formiddag offentliggøre en af næste års helt store filmsatsninger: 'Lykkelige omstændigheder'.



Filmen instrueres af den 51-årige skuespiller, Anders W. Berthelsen, der får sin soloinstruktørdebut efter at have co-instrueret den prisbelønnede 'Ser du månen, Daniel' fra 2019.



Det stjernespækkede lineup af skuespillere består blandt andet af Martin Høgsted, Sofie Torp, Esben Smed og stortalentet Roberta Reichardt, der er kendt fra 'Sjit Happens' på TV 2 Zulu.



'Lykkelige omstændigheder' med manuskript af Kim Fupz Aakeson, beskrives som en varm og sjov romantisk komedie om det gode liv, vi alle længes efter. Det er en moderne fortælling om at finde sin rette plads i livet og indse, at drømmen nogle gange ligger et helt andet sted end vi tror.



På hjemmebane

Filmen bliver hovedsageligt optaget i Berthelsens fødeby, Kolding, hvilket han selv er meget begejstret for.



-Vi er lige gået i gang med optagelserne i min egen fødeby, og det er en stor oplevelse. Jeg glæder mig helt vildt til, at publikum skal se den færdige film til forået.



'Lykkelige omstændigheder' ventes at få biografpremiere 7. april 2022.