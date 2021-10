'Squid Game' bliver virkelighed

Skulle man have lyst til at prøve kræfter med de dødbringende sydkoreanske børnelege fra den populære Netflix-serie, bliver det nu muligt.

I lighed med tv-serien er der præmier på spil. Heldigvis for deltagerne bliver det ikke som i serien med livet som indsats, når de udvalgte kaster sig ud i løjerne.

Det er det sydkoreanske kulturcenter, der har annonceret, at de - for at sætte fokus på sydkoreansk kultur - afholder et event på deres center i Abu Dhabi, hvor udvalgte deltagere kan få lov til at prøve fire ud af de seks lege fra 'Squid Game', der på rekordtid er blevet et verdensomspændende fænomen.

I modsætning til i serien, bliver deltagerne dog ikke dræbt, hvis de skulle være så uheldige at tabe i et af spillene.

I stedet får de lov til at overvære resten af konkurrencen fra sidelinjen. Det skriver mediet Insider.

Til et lokalt medie har kulturcenterets direktør, Nam Chan-woo, desuden fortalt, at deltagerne vil være iklædt T-shirts med seriens logo, mens konkurrencens afviklere og personale vil være klædt i de farvestrålende kostumer fra serien med cirkler, trekanter og firkanter.

