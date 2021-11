Står frem: Hun fældede Dorph

Therese Philipsen står nu frem for første gang og fortæller sin side af historien, der var med til at få Jes Dorph-Petersen fyret

For første gang står den tidligere TV 2-vært Therese Philipsen frem og fortæller sin historie om de seksuelle krænkelser, hun oplevede i sin tid på TV 2.

Det sker ifølge Ekstra Bladets oplysninger i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', der mandag morgen har premiere på discovery+.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen' Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen', hvor Therese Philipsen står frem.

Her fortæller hun, at hun var en af de to kvinder, der deltog i TV 2's advokatundersøgelse af sexisme og seksuelle krænkelser på kanalen, som fortalte om oplevelser med seksuelle krænkelser begået af Jes Dorph-Petersen for 20 år siden.

Beskrivelser, som sidste år kostede Jes Dorph-Petersen jobbet, da han blev taget af skærmen på alle TV 2's kanaler.

I advokatundersøgelsen forklarede Therese Philipsen, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega.

Therese Philipsen var i flere år vært på TV 2. Foto: Carsten Andreasen

Under besøget skulle Jes Dorph-Petersen ifølge Therese Philipsen have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende.

Den oplevelse uddyber hun i dokumentaren på discovery+ og står dermed frem for første gang.

Vil skabe debat

Forud for dokumentaren har Ekstra Bladet flere gange talt med Therese Philipsen.

Her har hun ikke lagt skjul på, at det har taget hårdt på hende, at dokumentaren igen og igen er blevet udskudt, og at TV 2, der startede arbejdet med dokumentaren, valgte at skrotte den.

Jes Dorph-Petersen blev fyret på baggrund af blandt andre Therese Philipsens forklaring. Han har gentagne gange benægtet hendes forklaring. Foto: Marie Ravn

Samtidig fortalte hun mere om, hvorfor det er vigtigt for hende at stå frem og fortælle sin historie.

- Jeg synes, det er ubeskriveligt hårdt. Det var sindssygt hårdt at skulle fortælle min historie i efteråret for første gang i tyve år. Jeg har haft dage, hvor jeg bare græd og ikke kunne stoppe, og jeg har været plaget af mareridt, sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Det har absolut ikke været sjovt, men jeg tog en beslutning om at deltage alligevel, fordi jeg mente, det var det rigtige at gøre. Det var ikke en let beslutning.

Therese Philipsen understreger, at hun ikke fortalte sin historie for at få nogen fyret, men for at skabe fokus og debat om emnet.

- Jeg havde håbet på, at det kunne være et godt og sagligt indspark i debatten om sexisme og MeToo. Jeg synes, det er på tide, at nogen tør stå frem, og derfor sagde jeg ja - i det håb at andre ville få lyst og mod på det samme. Måske ville andre kunne skamme sig lidt mindre over de ting, de oplever, sagde hun og tilføjede:

- Mit motiv i det her har aldrig været at få fyret nogen, men at få sparket ordentligt gang i debatten.

