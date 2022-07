'Star Trek'-stjernen Nichelle Nichols er død

Nichelle Nichols, der er bedst kendt for sin rolle som Nyota Uhura i 'Star Trek', er død i en alder af 89 år

Lørdag afgik 'Star Trek'-stjernen Nichelle Nichols ved døden.

Hun blev 89 år gammel og døde af naturlige årsager.

Det oplyser hendes søn, Kyle Johnson, på hendes egen officielle Instagram-profil.

'I går aftes døde min mor, Nichelle Nichols, af naturlige årsager. Hendes lys vil dog - som de ældgamle galakser, vi nu ser for første gang - blive ved med at være noget, vi og fremtidige generationer kan nyde, lære fra og trække inspiration fra.'

'Hendes liv levede hun godt, og det var et eksempel for os alle,' lyder det blandt andet i opslaget.

Nichelle Nichols var særligt kendt for sin rolle som Nyota Uhura, der betragtes som en gennembrudsrolle for afroamerikanske kvinders muligheder på tv.

Her ses Nichelle Nichols i rollen som Nyota Uhura i 'Star Trek'. Foto: Courtesy Everett Collection

Rollen har hun gennem årene genoplivet utallige gange på 'Star Trek'-konventioner, indtil hun i 2018 blev diagnosticeret med demens, og hun derfor stoppede med at deltage i arrangementerne.

Gennem rollen fik hun samtidig mulighed for at starte et mangeårigt samarbejde med NASA, hvor hun hjalp dem med en kampagne, der skulle rekruttere flere minoriteter og kvinder til rumfartsselskabet.

Nichelle Nichols havde flere roller gennem årene, blandt andre i tv-serien 'Heroes', og flere stemmeroller i blandt andre 'The Simpsons', 'Futurama' og 'Family Guy'.