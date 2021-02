'Star Wars'-stjerne scorer hovedrolle

Pedro Pascal skal spille hovedrollen i kommende HBO-serie baseret på hitspillet 'The Last of Us'

Det bliver 45-årige Pedro Pascal fra 'Star Wars'-serien 'The Mandalorian', der skal spille hovedrollen Joel i HBO's serie-matisering af Playstation-spillet 'The Last of Us'. Det oplyser Neil Druckmann fra Naughty Dog, der udviklede spillet, på Twitter.

Ifølge Variety kommer serien til at kredse om begivenhederne i det første 'The Last of Us', der udkom i 2013 med forrygende anmeldelser til følge.

Historien tager sin begyndelse 20 år efter den moderne civilisation er gået under. Joel (Pedro Pascal), en hård nyser af en overlever, bliver hyret til at smugle den 14-årige pige Ellie ud af en undertrykkende karantænezone. På overfladen et nemt job, der dog ender som en brutal og hjerteskærende rejse på tværs af USA, hvor det umage makkerpar må hjælpe hinanden i forsøget på at overleve.

Storspil bliver til Netflix-serie

Teenager ved sin side

14-årige Ellie spilles af Bella Ramsey. Den 17-årige teenager er bedst kendt for sin rolle som Lyanna Mormont i 'Game of Thrones'.

Pedro Pascal har lige nu en fremtrædende rolle i 'The Mandalorian' på Disney+, ligesom han optræder som skurken Maxwell Lord in 'Wonder Woman 1984'.

17-årige Bella Ramsey skal spille Ellie i 'The Last of Us'-serien. Foto: Anthony Harvey/Shutterstock

Ellie og Joel gemmer sig for fjenden i Playstation-spillet 'The Last of Us' fra 2013. Foto: Playstation

Craig Mazin, der skabte 'Chernobyl', er koblet på projektet som manuskriptforfatter og producerer serien sammen Neil Druckmann, som også stod bag spillets manuskript.

Playstation-spillet 'The Last of Us' har solgt i 20 millioner eksemplarer siden udgivelsen. Opfølgeren 'The Last of Us 2' udkom i juni 2020.

Der er endnu ikke sat en premieredato på HBO-projektet.

