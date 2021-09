Stemplet som favorit: - Vi tager det helt roligt

Efter at have scoret toppoint fra dommerne to uger i træk, har parret Lise Rønne og Silas Holst lagt formidabelt ud i sæson 18 af 'Vild med dans'.

Den fremragende start er heller ikke gået ubemærket hen, hvor både bookmakere og seere har parret som storfavoritter. Hovedpersonerne selv tager dog antagelsen med et gran salt.

- Det er et rigtig dejligt skulderklap at få. Det betyder, at folk kan lide det, vi laver, og det er altid dejligt. Det er også et rimelig spinkelt grundlag at bedømme på, fordi vi er lige startet, og der er alligevel en bid vej tilbage, hvis man skal lege legen færdig, udtalte en ydmyg Silas Holst.

Før fredagens udsendelse var der i følge Danske Spil hele 30 procent, der tror på, at Lise Rønne og Silas Holst løber med sejren i sæson 18 af 'Vild med dans'.

Intet pres

Det populære par lader sig heller ikke presse af de store forventninger.

- Der er intet pres. Helt seriøst, vi har danset to gange. Det eneste fokus lige nu er faktisk at have det sjovt og bare nyde det, sagde Lise Rønne.

Lise Rønne og Silas Holst dansede en jive, hvor tempoet var skruet helt op. Det fik Jens Werner til at sammenligne dansen med en togtur.

Det gik vildt for sig, da parret dansede deres jive i fredagens udsendelse. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det var sgu et lyntog det der. Man skal med på en rejse i 'Vild med dans', og jeg var med på en togrejse her, hvor jeg ikke vidste, om jeg skulle hoppe af eller blive på, lød det fra Werner efter parrets energifyldte jive.