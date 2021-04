Stephen King skræmt fra vid og sans

Gyserkongen er ellers ikke let at skræmme

Stephen King måtte have puden op foran øjnene, da han så første afsnit af horrorserien 'Them'.

'Første episode skræmte mig fra vid og sans, og jeg er svær at skræmme, skriver gyserkongen på Twitter.

Det er instruktør og manuskriptforfatter Little Marvin, der står bag 'Them', som havde premiere på Prime Video 9. april.

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han er stor fan af horror fra 1960'erne og 70'erne - blandt andet 'Ondskabens Hotel' og 'Carrie', som begge er baseret på Stephen King-romaner.

Kongen af gys kan også blive skræmt. Foto: Evan Agostini / Ritzau Scanpix

Inspireret af film Little Marvin har været fan af horror og thrillere fra 1960'erne og 70'erne hele sit liv. Han nævner 'Eksorcisten', 'Rødt chok' ('Don't Look Now'), 'Ondskabens hotel' og 'Carrie' som store inspirationskilder. - Men også film, der måske ikke føles som horror. Jeg er kæmpe fan af David Lynch. 'Blue Velvet' er en af mine yndlingsfilm. Hans evne til at finde den mørke side ved lyse steder er meget inspirerende for mig, og var klart en inspiration, da jeg skulle forvandle et solrigt Los Angeles til et mareridt. Han har ingen ambitioner om at få publikum til at fare sammen af skræk hvert minut. - Det er bare ikke interessant for mig. Alle de film, jeg lige nævnte, tager deres tid og er alle først og fremmest rodfæstet i karakterernes følelsesmæssige og psykologiske liv. Og så udspringer horroren af det.

'Them' handler om den sorte familien Emory, der i 1953 forlader North Carolina til fordel for drømmehuset i en hvid Los Angeles-forstad. Men de etablerede naboer har ikke i sinde at være en del af drømmen, og så begynder et både psykisk og fysisk mareridt for familien på fire - samtidig med, at der sker overnaturlige ting i drømmehuset.

- Jeg kunne have fortalt præcis den samme historie som et drama, men så havde det nok været så følelsesmæssigt ødelæggende, at det ville være meget vanskeligt at se på, har Little Marvin sagt til Ekstra Bladet.

Og Stephen King er med ham hele vejen.

'Bonus: Hvis du aldrig har set en flok ekstremt uhyggelige, hvide damer i 50'er-kjoler, så har du chancen her, skriver King.

- Folk elsker at blive skræmt, sagde Stephen King som 32-årig i 1979, hvor han bragede igennem som storsælgende gyserfortæller. 'Carrie' fra 1974 indtjente så meget, at han kunne begynde at skrive på fuldtid. Foto: Marty Reichenthal / Ritzau Scanpix

Alle 10 afsnit af 'Them' kan nu streames på Prime Video.

