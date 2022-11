Stifter af Carmen Curlers Arne Bybjerg Pedersen er død

Arne Bybjerg Pedersen, der er stifter af forretningssuccesen Carmen Curlers, er død. Han blev 94 år.

Det skriver DR.

Bybjerg sov tidligt søndag morgen ind i sit hjem i Australien. Han efterlader sig en hustru, fire sønner og 11 børnebørn, skriver mediet.

Forretningsmanden er kendt som stifteren af Carmen Curlers, der er en elektrisk papillot og blev en succes over store dele af verden.

Det er et forretningseventyr, som DR for tiden bringer en stort opslået serie om under samme navn.

Skuespiller Morten Hee Andersen spiller den karismatiske entreprenør Axel, der bygger på Arne Bybjerg Pedersens forretningseventyr.

Blev millionær

Den virkelige curlerkonge voksede op i fattigdom og åbnede som voksen en radioforretning i Kalundborg.

Han stod bag et dansk industrieventyr, der gav hundredvis af arbejdspladser i Kalundborg og gjorde ham til millionær, da han solgte til amerikanske ejere.

Carmen Curlers er en moderne erstatning for papillotter og blev opfundet af Niels Christian Jørgensen og sat i produktion i 1963 af Arne Bybjerg Pedersen.

Modsat traditionelle papillotter havde Carmen Curlers en metalkerne, der blev opvarmet i en speciel kasse med varmestave, der passede op i de forskellige størrelser papillotter.