Stillede op for sjov: - Det var en joke

- At mine drenge har meldt sig til 'X Factor', jamen det har de snakket om tit, men jeg har bare troet, at det var for sjov, fordi jeg synes, at de synger ad helvede til.

Sådan lød det blandt andet fra faren til 18-årige Malik og 20-årige Deniz, der er med i årets første audition af 'X Factor' i Aarhus, som sendes på TV 2 1. januar.

Brødrene, der går under kunstnernavnene Lorenzo og Charlo, tog dommerne med storm fra første øjeblik, de trådte ind i lokalet med det store kryds i midten, hvor de håbefulde deltageres musikskæbner bliver afgjort inden for ganske få minutter.

Her fik Malik og Deniz tre gange ja fra de begejstrede dommere, der dog ikke var faldet for brødrenes musikalske egenskaber, men deres personligheder, som til de to mænds held overgår deres sangstemmer.

- Hvis i ville røve en bank, kunne man selv give jer pengene! I er charmerende, sjove og søde, sagde Thomas Blachman.

Over for Ekstra Bladet indrømmer de to brødre da også, at de kan takke deres charme for en veloverstået audition.

- Det har meget med charmen at gøre, og at vi er lidt anderledes end andre danskere, siger de sammenstemmende.

Lorenzo og Charlo charmerede sig ind på dommerpanelet med deres gode humør og Tinder-historie. Foto: TV 2

Malik og Deniz gør alt sammen; de har gået på den samme frisørskole, bokser sammen og går til fester sammen. Ingen Deniz uden Malik og omvendt.

Derfor var Malik heller ikke i tvivl, da han meldte begge til musikprogrammet - også selvom beslutningen kun var hans, idet Malik havde undladt at informere sin bror om tilmeldingen.

- Jeg meldte os til, fordi der skulle ske noget nyt i vores liv. Min bror vidste det ikke engang, han blev forvirret, siger Malik.

- Jeg tog det som en joke, da han sagde det til mig, fordi vi har altid set programmet, siden vi var små, og da vi så kom til audition, kunne jeg godt se, at det var seriøst, fortsætter Deniz.

De havde valgt at synge 'Hold My Hand' af Michael Jackson og Akon. Foto: TV 2

Da de to brødre sang sig ind i dommernes hjerter og fik klar besked om, at dommerpanelet gerne vil se dem igen, kom der andre boller på suppen for de charmerende tv-deltagere, der straks droppede ud af frisørskolen og hyrede en privat sanglærer for at træne sangstemmerne.

- Det vil komme til at give os nogle oplevelser, som vi vil snakke om resten af vores liv. Det er en ting, som ikke mange kommer til at opleve. Vi tog det lidt som en joke og også som en oplevelse, siger Deniz, der bliver suppleret af Malik:

- Vi kan godt lide musik, og vi vil gerne prøve at være kendte sangere.

