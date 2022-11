Stive brystvorter skulle ikke være bragt

'Jeg ved ikke, hvad det modsatte af en stådreng er, men det er det, jeg får, når jeg ser det nye ’Natholdet’.'

Sådan skrev en journalist fra avisen Politiken i en klumme, hvori hun beskrev den nye vært på 'Natholdet', Hadi Ka-koush, og hans præstation som vært i tv-programmet.

Her lod journalisten samtidig læserne forstå, at hun altså ikke fik stive brystvorter over 'Natholdet'-værten, der da ellers virker 'utrolig sympatisk, varm og som et godt menneske.'

Men de ord burde Politiken slet ikke have bragt, erkender avisens kulturredaktør, Mette Davidsen-Nielsen, overfor Ekstra Bladet.

- Det her synes jeg ikke, at vi skulle have gjort. Det skulle vi have gjort bedre. Journalisten skulle have brugt andre og mindre seksualiserende ord til at beskrive sin oplevelse, siger Mette Davidsen-Nielsen, der erkender at avisen har lavet en fejl.

Anders Breinholt var i mange år vært for 'Natholdet'. I september i år overtog Hadi Ka-koush showet. Foto: Theis Mortensen/TV2

- Det er en for seksualiserende beskrivelse af en vært, som vi burde have fanget i redigeringen, for vi skal ikke være seksualiserende i vores beskrivelse folks præstation, og det er lige meget, hvilket køn de har, fortsætter redaktøren.

Mette Davidsen-Nielsen understreger dog, at det kun er sprogbilledet, hvor journalisten taler om 'stive brystvorter' og 'stådreng', der ikke skulle være bragt og ikke klummen som helhed.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hadi Ka-koush, der ikke ønskede at kommentere på klummen.

Krtikken haglede

Det er ikke første gang, at Politiken er ude at erkende, at de har begået en fejl. Det samme skete i forbindelse med sangerinden Pernille Rosendahls fødselsdagsportræt i avisen tidligere på året.

Dengang haglede kritikken nedover Politiken, hvor flere mente, at omtalen af den 50-årige sangerinde i portrættet var sexistisk. Det blev blandt andet af sangerindens søster, Christina Rosendahl, kaldt 'et skoleeksempel på sexisme'.

Den massive kritik fik avisen til at undskylde.

'Politiken lever af magtkritisk journalistik. Når vi begår fejl, er det selvfølgelig helt på sin plads, at Politiken bliver kritiseret. Vi er oprigtigt kede af, at dele af fødselsdagsomtalen af Pernille Rosendahl er sexistisk. Det har bestemt ikke været vores intention, og vi har beklaget artiklen over for Pernille Rosendahl' skrev chefredaktør Anne Mette Svane dengang i en mail til fagbladet Journalisten.