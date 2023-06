Stjerne bliver vært på legendarisk program

Det legendariske program 'Wheel of Fortune' har ledt efter en ny vært, efter den lige så legendariske vært, Pat Sajak, tidligere på måneden meldte ud, at han går på pension efter denne sæson.

Nu er en anden stor tv-personlighed blevet offentliggjort som afløseren.

Valget er faldet på Ryan Seacrest, der blev verdenskendt i sin rolle som vært på programmet 'American Idol'.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Times og Deadline.

Og noget tyder på, det er en glad Ryan Seacrest, der træder til i rollen som vært på det populære program.

'Jeg er i sandhed ydmyg over at træde ind i de store sko, som den legendariske Pat Sajak efterlader.'

'Jeg kan - sammen med resten af Amerika - sige, at det har været et privilegium og en ægte glæde at se Pat og Vanna (White, red.) på vores tv-skærme i uovertrufne 40 år, mens de fik os til at smile hver aften, og vi følte os hjemme med dem,' udtaler han blandt andet i en pressemeddelelse.

Den omtalte Vanna White har ligeledes været en del af programmet i 41 år, hvor hun har fungeret som medvært. Hun er ifølge Deadline i forhandlinger om at fortsætte sin kontrakt med programmet.

Ryan Seacrest har da også selv en lang karriere på tv bag sig, hvor han blandt andet har gjort sig bemærket verden over som vært på 'American Idol' i hele 21 sæsoner.