Stjerne i chok: - Der er meget nøgenhed

Brad Pitt har hovedrollen i den kommende biograffilm 'Babylon', og selvom han er en garvet filmstjerne, blev han chokeret over antallet af nøgenscener

Hollywoodstjernen Brad Pitt har adskillige filmroller på cv'et, men alligevel kan han stadig blive overrasket over at træde ind på et filmset.

Eller ligefrem chokeret.

Det skete ifølge den 58-årige skuespiller under optagelserne til 'Babylon', der inden længe kan opleves i biografen.

Filmen handler om Hollywood i 1920'erne, og den får ifølge Brad Pitt ikke for lidt, når det kommer til nøgenhed.

Det skriver The Hollywood Reporter.

- Den første dag var chokerende, selv for mig. Jeg sagde: 'Wow, gør vi det her? Gør vi virkelig det her?'. Der er meget nøgenhed, MEGET nøgenhed, udtaler Brad Pitt til mediet og fortsætter:

- På tredje dag var jeg lidt mere: 'Ja, der er meget nøgenhed!' Og to uger senere var det bare endnu en dag på kontoret.

Kysser løs

Noget andet, man kan glæde sig til at opleve, når filmen rammer de danske biografer, er et særdeles intimt øjeblik mellem de to stjerner Brad Pitt og Margot Robbie, som kysser løs.

Og det er ikke et rent tilfælde. Margot Robbie har nemlig tidligere afsløret, at det var hende, som fik overtalt instruktør, Damien Chazelle, til at tage kyssescenen med.

- Det var ikke en del af manuskriptet. Men jeg tænkte: 'Hvornår får jeg ellers en chance for at kysse Brad Pitt? Jeg må bare gå efter det', har Margot Robbie udtalt.

Alt det og meget mere kan nydes, når 'Babylon' får premiere i Danmark 19. januar. Foruden de to stjerner tæller rollelisten blandt andre Tobey Maguire og Olivia Wilde.