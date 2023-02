Stjerne om hitserie: Det må gerne slutte nu

David Harbour har ikke noget imod, at 'Stranger Things'-finalen nærmer sig

Netflix-serien 'Stranger Things' er blevet lidt af en publikumsfavorit, men selvom David Harbour, der har spillet med i serien fra begyndelsen, selv er ret vild med serien, ser han frem til, at den skal slutte.

Det fortæller han i et interview med mediet Discussing Film.

- Det er sjovt, for da vi begyndte på serien, ønskede jeg, at det aldrig skulle slutte. Det er derfor, jeg elsker den serie. Jeg ville synes, den er god, selvom jeg ikke selv var med i den, siger David Harbour og fortsætter:

- Nu er det næsten ni år siden, vi optog første sæson, og nu synes jeg, det er tid til, at den skal slutte.

David Harbour som Jim Hopper i fjerde sæson af 'Stranger Things'. Foto: Netflix

Bittersød fornemmelse

Den 47-årige amerikanske skuespiller, der spiller rollen som politimanden Jim Hopper i 'Stranger Things', erkender dog, at det bliver underligt, når den kommende femte og sidste sæson kommer i kassen.

- Selvfølgelig er det en bittersød fornemmelse. Der er også en tristhed over det. Men nu er vi alle sammen blevet voksne. Det er tid til, at vi flyver fra den rede og prøver andre og anderledes ting. Og det er tid til, at lade Duffer-brødrene (seriens skabere, red.) prøve nogle andre ting også, siger han og tilføjer:

- Jeg mener, de fyre er så talentfylde. Jeg vil gerne se, hvad de kan finde på som det næste. Så det er bittersødt, men det er helt klart på tide.

'Stranger Things' har med både sæson tre og sæson fire slået seerrekorder på Netflix. Det vides ikke, hvornår den femte og sidste sæson får premiere.

