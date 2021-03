Stjerne på afveje: Google Maps gav op

Det kan være svært at finde rundt i virkeligheden, når Google Maps må give op

Det er ikke kun ondskaben, der kan tage pusten fra seerne i 'Yellowstone'. Også de betagende omgivelser omkring den amerikanske nationalpark kan give åndenød.

De åbne vidder, lodrette bjergskråninger og brusende floder fortæller historien om et uberørt landskab, som familien Dutton vil gå langt for at bevare.

66-årige Kevin Costner er seriens omdrejningspunkt som familieoverhoved og ranch-ejer John Dutton. I serien er ranchen placeret i Paradise Valley syd for Livingston i delstaten Montana, men indspilningen er egentlig foregået i Bitterroot-dalen knap 400 kilometer længere mod vest tæt på grænsen til Idaho.

Det er ikke så slemt at være ranch-ejer og møde tidligt på arbejde, når omgivelserne ser ud som her. Pr-foto

- Amerika var det sidste store uudforskede kontinent. Jeg henviser ofte til det som værende nærmest Edens have. Mens Europa havde utrolige byer, infrastruktur og bygninger, havde vi intet. Det var uberørt land. Så når du ser steder som Bitterroot-dalen indser du, at sådan så Amerika ud for 200 år siden. Hele Amerika lignede Bitterroot-dalen uden bygninger, siger Kevin Costner til Ekstra Bladet.

Og det er omgivelser, der er med til at trække seere til skærmen, mener Hollywood-stjernen.

- Disse steder findes stadig i Amerika, og jeg tror, at de har en stor tiltrækningskraft på folk. Det er bare en påmindelse om, at alle mennesker - ikke kun amerikanere - elsker at se løbende floder og bjerge.

Kelly Reilly som Beth Dutton og Cole Hauser som Rip Wheeler nyder de betagende omgivelser på 'Yellowstone Dutton Ranch'. Pr-foto

For øde til Google Maps

Bitterroot-dalen imponerede også briten Kelly Reilly, som spiller John Duttons datter, Beth, i 'Yellowstone'.

- Placeringen er bare betagende. Den betyder alt. Jeg ville kede mig til døde blandt kulisser i Los Angeles eller New York. Det har jeg prøvet, og jeg hader det, siger den 43-årige skuespiller.

- At kunne gå på arbejde hver dag på et sted, der ikke engang er på Google Maps, så du bogstaveligt talt bare skal dreje til højre efter stalden, er så sjovt, og jeg elsker sådan et eventyr.

- Og vi fik lov at indspille med et hold, der var klar på det. Vi jager lys ned af bjerget, vi har to minutter til at krydse en mark, og alle bærer udstyr, så vi når det. Det er bare fedt og spændende.

Det gælder om at levere varen, når solen står perfekt til en scene. Pr-foto

Drej til højre efter stalden, så er du fremme. Pr-foto

Interviewene med Kevin Costner og Kelly Reilly er lavet i forbindelse med lanceringen af streamingtjenesten Paramount+ 25. marts, hvor de tre første sæsoner af 'Yellowstone' er tilgængelige.

