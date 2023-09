Stjerne raser mod Netflix: Får ikke en rød reje

'Breaking Bad'-stjernen Aaron Paul mener, at det er uretfærdigt, at streaming-giganten ikke løbende betaler skuespillere i bærende roller royalties i forbindelse med seriens indtjening

En af de mest populære serier på Netflix nogensinde er 'Breaking Bad', der fejrede triumfer i fem sæsoner fra 2008 til 2013.

Skuespillerne fik selvfølgelig løn for at spille med i serien, men efterfølgende har de ikke fået en bid af kagen.

Og den kage er stor.

'Breaking Bad' bliver betegnet som en kultserie, og den trender således stadig hos streaming-giganten.

Den slags er der mønt i, og pengene ryger løbende direkte ned i producenternes og Netflix' kasse.

Sindssygt

Derimod kommer de ikke stjerner som Aaron Paul og Bryan Cranston fra serien til gode, og det er førstnævnte mildest talt utilfreds med, når nu serie-værket bliver ved med at blive set af millioner på verdensplan, selvom den stoppede for ti år siden..

- Jeg får ikke en bid fra Netflix for 'Breaking Bad', og for at være helt ærlig, virker det sindssygt på mig, siger Paul til Entertainment Tonight Canada.

En scene fra 'Breaking Bad', der fortsat begejstrer verden over, hvor den streames i stor stil. Det mærker skuespillerne dog ikke noget til økonomisk. Foto: Frank Ockenfels/Ritzau Scanpix

Han fortsætter:

- Disse shows lever for evigt, og de kommer og går i bølger. Jeg så lige den anden dag, at 'Breaking Bad' igen trender på Netflix. Det er bare sund fornuft (at skuespillerne løbende skal have royalties, red.).

- Jeg tror, at mange af disse streaming-platforme udmærket er klar over, at de er sluppet afsted med ikke at betale folk en fair løn. Nu er det tid til at mande sig op, og det er en af de ting, vi kæmper for.

Opfordrer til nye regler

Her henviser Aaron Paul naturligvis til den igangværende strejke i Hollywood, hvor skuespillere og manuskriptforfattere kæmper for bedre vilkår og rettigheder.

De strejkende opfordrer over en bred kam blandt andet til nye regler for udbetaling af royalties.

Skuespillernes fagforening siger blandt andet, at royalty-udbetalinger generelt er blevet meget mindre i takt med stigningen i antallet af streaming-tjenester.

Aaron Paul spillede figuren Jesse Pinkman i samtlige fem sæsoner, og gentog rollen i seriens Netflix-filmefterfølger, 'El Camino'.

