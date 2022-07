Stjerne valgte selv nøgenbilleder i Netflix-serie

Vi bestemmer ikke selv, hvordan vi ser ud, og så alligevel har vi rig mulighed for at præge, hvordan vi gerne vil fremstå. Og når man laver film, kan drømme blive til virkelighed, og det er kun fantasien, der sætter grænser.

'How I Met Your Mother'-stjernen Neil Patrick Harris er aktuel i den nye Netflix-serie 'Uncoupled', hvor han selv har været med til at bestemme, hvilke nøgenbilleder der skal forestille at være ham.

Det afslører han over for Page Six.

I serien spiller Neil Patrick Harris en ejendomsmægler i New York, hvis liv tager en kæmpe drejning, da hans kæreste ud af det blå vælger at gå fra ham efter 17 år.

Neil Patrick Harris skal i sin rolle bevæge sig ud på datingmarkedet og er derfor tvunget til at stifte bekendtskab med datingsapps som Grindr og at blive bekendt med nøgenbilleder.

Og nøgenbillederne, der skal bruges som billeder på hans profil, har Neil Patrick Harris selv været med til at vælge.

- Jeg skulle ikke bare godkende billedet, jeg skulle også selv udvælge billedet, hvilket er sværere end man tror, siger Neil Patrick Harris til mediet.

Selvom det ikke var helt let, er han tilfreds med resultatet.

- Vi så billeder af folk, der har taget billeder af deres pikke i omklædningsrummene. Vi skulle finde den rigtige vinkel og omkreds, siger Neil Patrick Harris og tilføjer, at de har fundet det rigtige match, og han er stolt af, hvad der skal forestille at være ham.

'Uncoupled' havde premiere på Netflix fredag.