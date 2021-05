Stjerneproducer fyret fra Netflix-hit efter beskyldninger om overgreb

Afviser alle beskyldninger

Over for Deadline afviser den 68-årige producer og instruktør, der blandt andet har været med på en lang række Ricky Gervais-produktioner som 'Extras', 'Derek' og det aktuelle Netflix-hit 'After Life', alle beskyldninger.

Det sker i en udtalelse, Charlie Hansons advokat har sendt til mediet.

'Jeg er blevet gjort bekendt med beskyldninger mod mig angående upassende opførsel over for kvinder, der ligger mange år tilbage. Baseret på de sammendrag, jeg har fået, kan jeg forstå, at mange af beskyldningerne er blevet lavet anonymt og kan bevises som værende falske. Jeg har ikke haft én klage over mig i årtiers arbejde i mediebranchen,' siger han og fortsætter:

'Jeg afviser kategorisk, at jeg har gjort noget forkert, og jeg kan modbevise de påstande, der bliver rettet mod mig. Jeg har arbejdet med og støttet hundredevis af mænd og kvinder i løbet af min karriere, og jeg vil gøre det nødvendige for at beskytte og/eller genskabe mit omdømme,' siger han og understreger, at hans advokater nu er på sagen, og at han vil samarbejde med myndighederne.