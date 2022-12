Stjernerne giver stjerner: - Jeg har lige haft tårer i øjnene

Medierne er blevet instrueret i ikke at anmelde den længe ventede storfilm 'Avatar: The Way of Water' før i næste uge, selv om der var stor gallapremiere torsdag i Imperial. Men så er det jo godt, at vi har de kendte til at gøre det for os. Dommen er klar: Filmen er fantastisk og rørende

Nogen jublede. Andre græd. En tredje gruppe havde aldrig set noget bedre, mens en enkelt formastede sig til at mene, at der var for meget krig og for lidt kærlighed.

Men James Camerons storladne film-epos 'Avatar: The Way of Water', der har været 13 år undervejs, siden 'Avatar' slog alle rekorder i 2009, er en fed film.

Anderledes kan man ikke tolke dommen efter den store gallapremiere i Imperial-biografen i København torsdag aften, på trods af at det ikke var til at lokke en eneste dyb anmeldelse på filmkyndig manér ud af de trætte biografgængere efter tre timer og 10 minutters actionbrag.

Selvom den fremmødte presse på den røde løber også havde mulighed for at se filmen, var instrukserne klare på forhånd:

Anmeldere var IKKE velkome.

Den slags må først offentliggøres i næste uge, men så er det jo godt, at der sad 1002 potentielle 'anmeldere' inde i salen, der efterfølgende kunne give sin dom.

Ekstra Bladet troppede sent op tæt på midnat og fik en række kendte til at give stjerner og fortælle, hvad de syntes om det, de lige havde overværet.

LUCAS LYNGGAARD TØNNESEN, SKUESPILLER

- Altså, nu fanger I mig i et rigtig ømt øjeblik. Jeg er lige kommet ud stortudende.

- Stortudende?

- Ja, det vil jeg sige - den rørte mig sgu. Det gjorde den. Den er fandeme god. Kan du ikke give den en stærk sekser, for det er fandeme en god film. Jeg synes ikke, den er for lang. Jeg sagde inde i salen undervejs, at det kunne være dejligt med en serie, men det er virkelig en af hans (James Camerons, red.) bedste film indtil videre, siger 'Borgen'-stjernen.

- Hvorfor vil du ikke fotograferes?

- Jeg har lige haft tårer i øjnene.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

CHRISTEL TRUBKA OG KARL WEIHE, REALITYSTJERNER

- Seks stjerner fra mig. Jeg var hele følelsesregisteret i gennem, okay? Altså, jeg var tæt på at ... Nu skal jeg jo heller ikke spoile noget, vel, men ja, jeg græd. Ikke også, Karl? Han måtte tørre rigtig mange tårer af mig, siger Christel.

- Jeg giver den kun en femmer. Gode billeder, men jeg fik ikke hele historien med, for jeg har ikke set den første film, supplerer Karl, der er aktuel i 'Ex on the Beach'.

Foto: Emil Agerskov

ASTA IVARSDÓTTIR OG MILLE FUNK, 'VILD MED DANS'-STJERNER

- Jeg giver fire stjerner. Der er lidt for mange krigsscener til mig og for lidt kærlighed. Har andre mest givet seks stjerner? Eeej, så er jeg den eneste med fire, ha-ha, siger Mille Funk.

Asta griner i baggrunden og har ikke rigtig lyst til at give sin dom, fordi hun er bange for, at artiklen bliver vinklet på hende, mens Mille supplerer:

- Bare det ikke bliver sådan en overskrift med at 'Mille hader alt', ha-ha.

Foto: Emil Agerskov

ROBERT HANSEN, SKUESPILLER, OG KÆRESTEN JULIE STARRIS

- Jeg synes, det fungerede. Det er lang tid siden, jeg har set noget i 3D. Men man skal også være 'på'. Det er lang tid at være på, men jeg vil sige en god firer. Måske i virkeligheden også en femmer. Jeg synes, det var en fed oplevelse. Jeg ved sgu ikke, om den var for lang.

- Måske en halv time for lang, supplerer Julie Starris.

- Jeg fik tårer i øjnene, men jeg prøvede at skjule det. Der virkede 3D-brillerne altså meget godt, konstaterer Robert.

Foto: Emil Agerskov

OLIVER ERNGART, REALITYSTJERNE

- Det er klart en sekser. Jeg synes, den er sindssygt god, men også lang. Jeg kan godt mærke, at trætheden tog over. Det hele var godt - historien, effekterne, figurerne - den nye verden, der er kommet. Det hele spillede bare. Jeg har en meget blandet smag, men det her er klart favoritten.

Foto: Emil Agerskov

CLAUS ELMING, TV-PERSONLIGHED OG VÆRT

- Jeg synes, det er en fuld sekser. Det er en rigtig god historie, det er fantastisk lavet og der er en dybere mening med det. Man køber fuldstændig det univers, de befinder sig i. Man ser jo ikke et eventyr - man ser en levende historie udfolde sig, som man er fuldstændigt med i. 3D-effekten gør selvfølgelig også noget, siger Elming.

- Nej, den er ikke for lang. Jeg købte hele lortet.

Foto: Emil Agerskov

SARA BRO, RADIOVÆRT

- Jeg giver den seks stjerner, for den var pissegod, lød den ordknappe bedømmelse fra den populære 'Sara og Monopolet'-ankerkvinde.

- Jeg giver den seks stjerner, for den var pissegod, lød den ordknappe bedømmelse fra den populære 'Sara og Monopolet'-ankerkvinde.

Foto: Anthon Unger

ANDERS HEMMINGSEN, INSTAGRAM-PROFIL

- Det er en femmer. Det synes jeg. Den får ikke en sekser, for den er meget lang. Man skulle undvære sin telefon meget længe. Så det er en femmer fra mig, lyder det fra manden med over en million følgere på Instagram.

Foto: Emil Agerskov

UMUT SAKARYA, KENDISKOK

- Jeg giver den 10 stjerner. Men hvis skalaen kun går til seks, så giver jeg det. Det var så smukt lavet. Fed historie. Masser af gode budskaber. Det kunne jeg godt lide. Jeg synes slet ikke, at den var for lang. Den kunne have varet to timer mere. Men jeg synes virkelig, de godt kunne have sørget for noget slik - det her går ikke. Vi bliver nødt til at have noget slik i biffen.

- Nu er du ellers blevet så slank?

- Jo-jo, men tynde mennesker har også følelser.

Foto: Emil Agerskov