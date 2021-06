Stod frem som transkønnet i tv-program: - Jeg er utrolig beæret

Der blæser nye vinde over reality-land.

I 'Paradise Hotel' er reglen om, at par skal bestå af en dreng og en pige blevet ophævet, og i første sæson af 'Singletown' stod Mick Skov frem som transkønnet - et øjeblik, der har sikret ham en nominering for årets bedste øjeblik til Reality Awards, som løber af stablen onsdag aften.

Til Ekstra Bladet fortæller Mick Skov forud for showet, at det betyder utrolig meget for ham at være nomineret.

- Jeg er utrolig beæret. Om jeg vinder eller ej, så synes jeg, det er mega fedt at være nomineret og især i en kategori, der er så stor. Det var også en stor ting for mig at sige, og det var heller ikke planlagt, at jeg ville sige det, det kom bare naturligt. Så det er jeg ret beæret over, siger han.

Meget personligt

For den 25-årige reality-deltager sender det også et vigtigt signal, at øjeblikket fremhæves ved showet.

- Det var et stort øjeblik for mig og et meget personligt øjeblik. Og så er det et ret vigtigt emne her i 2021 - og generelt - at turde at være sig selv og ikke være bange for, hvad andre tænker om en, siger han.

Også Amir Afify Kühlmann, der i øjeblikket er aktuel i programmet 'Prins Charming', blev ramt af øjeblikket, da han som seer fulgte med i 'Singletown'.

- Det var stort for dig, men som seer sad man også og var helt spændt på hans vegne og håbede, at alle tog godt imod det. Så jeg synes også, det var vildt flot, siger han.

