'Største fiasko i mit liv'

Instruktøren bag den seneste 'Mumien'-film fra 2017 med Tom Cruise i hovedrollen kalder filmen for 'den største fiasko' i sit liv

En rating på 5,4 på IMDB er måske ikke noget at råbe hurra for.

Og for instruktøren bag filmen 'Mumien' fra 2017 er det ligefrem den største fiasko i hans liv.

Det skriver People.

Dyre lærepenge

Selvom instruktøren ikke har meget til overs for sin egen film, der har Tom Cruise i hovedrollen, indrømmer han dog alligevel, at processen har gjort ham klogere.

- Der er omkring en million ting, som jeg fortryder omkring den, men den har også givet mig så mange gaver, lyder det fra instruktøren Alex Kurtzman.

Filmen fik bestemt ikke de bedste anmeldelser, og den endte også med at koste produktionsselskabet næsten 100 millioner dollars. Foto: Ritzau Scanpix

Filmen var da også noget af en fiasko. Den endte med at koste Universal Studios 95 millioner dollars. Og magasinet IndieWire kaldte filmen for 'den dårligste Tom Cruise-film nogen sinde'.

- Jeg er virkelig taknemlig for muligheden for at lave de fejltagelser, forklarer instruktøren.

- Det har gjort mig til en bedre instruktør.

Se traileren til 'The Mummy' her.

'Forvrøvlet historie'

Ekstra Bladets anmelder havde heller ikke meget tilovers for filmen, da den fik premiere i 2017.

'Den forvrøvlede og ikke synderligt sammenhængende historie pakkes ind i spektakulære computereffekter og den hårdtslående action, der er blevet Cruises varemærke - med hæsblæsende stunts udført af ham selv,' lyder det blandt andet.

