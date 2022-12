Største i 2022: Folk strømmer i biografen

'Avatar: The Way of Water' har lokket 154.066 danskere til biograferne den første weekend efter premieren

I 13 år har hardcore 'Avatar'-fans måttet vente på at få opfølgeren på historien om marinesoldaten Jake Sully, der rejser til planeten Pandora og bliver optaget som en del af Na'Vi-folket.

Det har dog tilsyneladende ikke gjort interessen for universet mindre.

I en pressemeddelelse kan Disney berette, at hele 154.066 biografgængere har brugt omtrent tre timer og ti minutter på at se 'Avatar: The Way of Water' i premiereweekenden.

Det betyder, at filmen får den bedste åbningsweekend af alle film, der har kunnet ses i danske biografer i 2022, og det glæder man sig over hos giganten.

Annonce:

'Det er i sandhed et spektakulært åbningsresultat, og hvad vi måtte forvente af en fænomenal film som 'Avatar: The Way of Water', der skal opleves på det store lærred i biografen. Jeg er begejstret for at kunne tilbyde filmen til publikum, lige i tide til juleferien', siger Hans van Rijn, der er SVP & Country Manager for The Walt Disney Company Nordic & Baltic, i pressemeddelelsen.

Begejstrede anmeldere

Og det er ikke bare biografgængerne, der efter alt at dømme er begejstrede for nu at få opfølgeren på historien. Anmelderne har nemlig generelt været rundhåndede, når det kommer til uddeling af stjerner.

Medier som både Soundvenue og Børsen kaster således fem stjerner efter filmen, mens Ekstra Bladets anmelder var noget mere mådeholden.

Han kaldte filmen for 'en børnefilm for voksne' og kvitterede med tre stjerner. Læs anmeldelsen her.

Læs også: Stjerne snydt for 'Avatar'-milliarder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nicklas Bendtner er blevet vært på et nyt tv-program. Hør ham forklare hvorfor i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.