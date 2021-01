Støttegruppe vokser eksplosivt: Kræver TV2-chef fyret

På de sociale medier vinder støtten til de fyrede TV2-værter Jes Dorph og Jens Gaardbo eksplosivt frem.

I gruppen 'For alle os der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo', er der i skrivende stund over 18.800 medlemmer, der alle sammen mener, at der er tale om en uretfærdig fyring af de to værter.

Værterne blev fjernet fra kanalen, efter et eksternt advokatfirma havde fundet, at de to har udvist krænkende adfærd, mens de har været ansat hos TV2.

Gruppen er startet med at lave opslag, hvor de selvsagt viser deres støtte til de to herrer, men efter Abdel Mahmouds interview med Lotte Lindegaard, er stemningen skiftet.

Hyldes for at 'riste' chefen

- I det øjeblik er han færdig

Støtten til de to fyrede værter vokser voldsomt. Foto: Mogens Flindt

Kræver fyring

Nu har gruppen startet en underskriftsindsamling, hvor de gerne vil have indholdsdirektøren for TV2 fyret.

'At kvinder sidder på en chefstilling er der plads til i vores samfund. Men der er ikke plads til at denne plads bliver varetaget af en person, som er med til at ødelægge ansattes liv,' lyder det indledningsvist.

'Hun ville fremstå som pragteksemplar. Dette har kostet flere jobbet. Men også et tilbud om bestikkelse for, at den anklagede ikke snakkede med offentligheden om det, har været i spil fra virksomhedens side. De ansatte har været udsat for urimelige undersøgelsesforløb, hvor de ikke er blevet hørt,' skriver gruppen yderligere.

Derfor kræver de også, at Lotte Lindegaard går fra sin plads.

'Sådan en kvinde skal væk fra sin post, for før kommer der ikke et ordentligt arbejdsmiljø. Ydermere skal sådan en kvinde ikke være den, som sidder og varetager opgaver, som danskere skal blive mere oplyst af. Vi betaler for vores tv, og vi skal ikke længere betale til hendes løn,' lyder det.

Blander sig: - Det er dybt urimeligt

Selv med i gruppen

Lotte Lindegaard har udtalt sig både til aftenshowet og Politiken og afvist, at man har gået efter prominente værter, men derimod har forladt sig på, hvad advokatfirmaet har fundet ud af.

Indtil videre har 3100 skrevet under på, at de ønsker Lotte Lindegaard fyret.

Jes Dorph er selv med i sin egen støttegruppe, hvor han takker for støtten, men opfordrer til en god tone, når medlemmerne skriver.

'Jeg er stor tilhænger af en direkte og fri debat, hvor meninger mødes. Men vi skal alle tale og skrive respektfuldt om hinanden – og til hinanden. Hav en god fredag og weekend,' skriver den fyrede tv-vært.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2 omkring gruppen, men de har ingen kommentarer.