Stopper efter 13 år

I mere end et årti har briterne – og danskerne – kunnet opleve Richard Osman i rollen som vært på quiz-programmet 'Pointless'.

Men nu er det slut.

Den populære vært, som danskerne også har kunnet opleve i den britiske udgave af 'Stormester', har i stedet valgt at kaste sig over sit virke som forfatter.

Det oplyses i en pressemeddelelse fredag.

- 'Pointless' har været en fornøjelse fra start til slut. At arbejde sammen med min ven Alexander Armstrong, blive støttet af det mest fantastiske hold og bedste seere i verden.

- Jeg vil savne alle utroligt meget, men jeg er glad for, at jeg stadig vil være vært for kendis-udgaverne. Jeg kan ikke takke nok for 12 fantastiske år, udtaler Richard Osman.

Største fornøjelse

Osman har optaget mere end 1300 afsnit over 13 år af 'Pointless', der også er blevet lavet i en dansk version på TV 2, 'Jo færre jo bedre'. Her indtager Marie Tangaa Osmans rolle bag computeren, mens Steen Langeberg er vært.

Som han selv nævner, vil han stadig være vært ved kendis-udgaverne af 'Pointless' og 'House Of Games'.

’Det har været den største fornøjelse, og jeg kan ikke vente med at se med som seer. Tak til alle’, tilføjer værten på Twitter.

Indtil videre har Richard Osman skrevet to bøger, der er oversat til dansk. Det drejer sig om 'Torsdagsmordklubben' og efterfølgeren 'Manden der døde to gange', som begge blev udgivet i 2021.