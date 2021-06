Stopper efter 28 år

Den kendte tv-vært Conan O'brien forlader aftenfladen efter 28 år. I næsten tre årtier har værten været en del af den amerikanske late-night- genre.

Men torsdag afholdte han sit sidste talkshow 'Conan', som har kørt i 11 år. Sidst i programmet udtrykte han sin taknemmelighed overfor alle de folk, som har været med undervejs.

Til publikum fortalte han, at det slet ikke var til at forstå, at det nu lakkede mod vejs ende.

- Det er svært at tro, og det er svært at sige, at det her er vores sidste show på TBS (amerikansk tv-kanal., red.).

Tv-værten, som har medvirket i mere end 4000 timers TV, har været nomineret til ikke mindre end 71 priser for sine bedrifter som vært og forfatter i løbet af sin karriere.

- Jeg elsker at være vært på late-night talkshows. Jeg har altid troet, at det var det, jeg var født til at gøre. Men nu vil gerne give mig i kast med noget nyt, sagde Conan O'Brien i torsdagens finaleafsnit.

I showets allersidste afsnit hev værten flere af programmets tidligere gæster ind. Både Jack Black og Will Ferrel var et smut forbi for at markere afslutningen.

Nu skal værten fremover prøve kræfter med en ny ugentlig serie på streamingtjenesten HBO Max.