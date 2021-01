Stopper: Her er afløseren

Efter seks år som økonomisk ekspert i 'Luksusfælden' på TV3 valgte Carsten Linnemann sidste år at sige stop og meddele, at han fra det nye år ikke længere ville være ekspert i det populære program, fordi han i stedet ønskede at få mere tid til sin familie.

Når den nye sæson af 'Luksusfælden' løber over skærmen i februar, bliver det derfor med en spritny ekspert på holdet.

Det nye ansigt er Louise Fredbo-Nielsen, der er fremtidsforsker og forfatter.

I en pressemeddelelse fortæller Louise Fredbo-Nielsen mere om, hvorfor hun har valgt at sige ja til at være med i TV3-programmet.

Louise er 36 år, hun er oprindeligt fra Nordjylland, men bor i dag i Søllerød med Christopher og deres to børn Herbert på 4 år og Ingrid på 1 år.

Fremtidsforsker og cand.merc i International Business & Politics fra CBS, Paris og Beijing med speciale i innovation og iværksætteri.

Forfatter til bestsellerbogen 'Sæt Kursen - Lær at investere på 8 uger’.

Som fremtidsforsker holder hun foredrag og workshops i Danmark og resten af verden.

Derudover har Louise været med til at starte Kvindeøkonomien op, som arbejder for økonomisk ligestilling - og netop dét er Louises hjertesag.

'Kender du ikke godt følelsen af at stå i en situation, som du bare ikke kan overskue og ikke se dig ud af? En situation, som er så svær, at du skal ud af den, men du ved bare ikke hvordan? Det gør jeg, og det er jo netop den situation, deltagerne i Luksusfælden står i', siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Jeg synes, at det er en gave, at jeg kan være med til at give deltagerne en hjælpende hånd med at få styr på deres økonomi - for hvis der er rod i økonomien, er der mange andre ting, som man ikke kan overskue. At vi har styr på økonomien er fundamental for vores velbefindende', siger Louise Fredbo-Nielsen.

Louise Fredbo-Nielsen er ny ekspert i 'Luksusfælden'. Foto: Nent Group Danmark

Ifølge Louise Fredbo-Nielsen har hun en masse at bidrage med til programmet. Hun har nemlig selv før haft svært ved at finde hoved og hale i sin økonomi.

'Der er rigtig mange, der ikke tror på, at de kan finde ud af penge, tal og budgetter – mange, der tror, at de er for dumme til at have styr på det, og at man minimum skal gå i et mørkeblåt jakkesæt og arbejde i en bank for at kunne finde ud af penge. Det kender jeg alt til', siger hun og fortsætter:

'På trods af en kandidatuddannelse fra CBS, har jeg i mange år følt mig som en idiot, når det kom til økonomi. OG jeg kender alt til følelsen af at være et sted, hvor man ikke føler, at man kan bunde. Men jeg ved også, at langt de fleste sagtens kan lære det, og dét budskab er vigtigt for mig at få ud', siger Louise Fredbo-Nielsen.

Den nye ekspert får blandt andre selskab af gamle kendinge som Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup. Foto: Nent Group Danmark

Den nye sæson af 'Luksusfælden' har premiere tirsdag 9. februar på Viaplay og TV3.

