Stopper i 'Forsidefruer'

Karina von d'Ahé er færdig som deltager i TV3-programmet 'Forsidefruer'.

Det bekræfter hun selv over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, og det er selvvalgt. Vi er lige blevet færdige med at filme sæson 11, som kommer til foråret. Så nu har jeg lavet syv sæsoner og sagt, at det har været et skidesjovt eventyr, men jeg har lyst til at lave noget andet nu, siger 47-årige Karina von d'Ahé.

Hun fortæller, at hun hverken smækker med døren eller andet. Men det er ganske enkelt bare tid til at prioritere tiden anderledes og på ting, der giver mere grobund for fordybelse.

- Når vi filmer 'Forsidefruer', så filmer vi i et halvt år ud af et år - ikke non-stop, men det tager meget tid, fortæller hun.

- Er det vemodigt at stoppe?

- Det er ikke vemodigt. Jeg kan mærke, det er tid, og jeg er virkelig glad for min beslutning. Jeg er sindssygt taknemmelig for de oplevelser, jeg har haft. Det har været sjovt, skørt, vanvittigt og alle mulige følelser blandet sammen, men jeg kan mærke, at jeg har nok skilt mig ud. Jeg vil gerne et spadestik dybere end de ting, vi har lavet i det program.

- Der er ikke noget drama eller surhed. Jeg har sagt op hos TV3 og produktionsselskabet og sagt tak for et godt eventyr, siger Karina von d'Ahé.

Karina von d'Ahé takker af i 'Forsidefruer'. Foto: Jonas Olufson

Går godt

Nu skal hun i stedet prioritere sin tid som beauty-influencer, ligesom hun holder døren åben, hvis nye, spændende muligheder skulle dukke op.

- Mit beauty-influencer går rigtig godt. Det har ikke gået bedre, og jeg tror jo på, at hvis der lukker sig en dør, så åbner der sig en ny. Jeg er åben for mere tv, men det skal være på en anden måde, siger hun og fortæller, at det gerne må være noget andet end reality.

- Realitygenren er hård, og du skal holde tungen lige i munden. Men man lærer også noget om rummelighed. Jeg kan bare sige, at når man ikke synes, det er sjovt længere, så skylder man også programmet at sige stop.

Dermed bliver den 11. sæson til foråret den sidste runde med Karina von d'Ahé.

