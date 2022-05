Stopper i 'Løvens Hule'

'Fra Start-up til Scale-up!….og af den grund er jeg ude'.

I et opslag på Instagram afslører Jan Lehrmann, at han ikke længere skal være i blandt de andre løver i det populære DR-program 'Løvens Hule'.

'Efter 4 sjove, vilde og lærerige år sammen med Danmarks sejeste iværksættere og mine fantastiske løvekolleger er jeg klar til nye eventyr uden for Løvens hule', skriver Jan Lehrmann i et opslag på Instagram.

Opmærksomhed til ansatte

Jan Lehrmann skriver videre, at han har fået travlt på arbejdsfronten og derfor vil give alle sine ansatte den opmærksomhed, de fortjener.

'Vi brænder for at være de bedste teammates for de iværksættere, vi har investeret i, så de får den opmærksomhed, de har fortjent. Sådan vil vi gerne gøre størst mulige impact og det kræver tid og fokus'.

'En strategi, som er svær at kombinere med Løvens Hule', skriver han.

I de fire sæsoner, hvor Jan Lehrmann har siddet i den varme stol, er det blevet til intet mindre end 16 investeringer fra Lehrmanns side.

Investoren takker sine tidligere med-løver for en god tid.

'Tusind tak til Mia Wagner, Christian Arnstedt, Jesper Buch, og Jacob Risgaard for masser af fis & ballade, godt selskab og kanon sparring'.

Foto: Per Arnesen

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra den nu tidligere 'løve', men det har i skrivende stund ikke været muligt.