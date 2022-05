Stopper på DR

Når en ny sæson af det populære DR-program 'Kender du typen' skal i kassen, bliver det uden livsstilsekspert Flemming Møldrup.

Han oplyser i et opslag på Instagram, at han har valgt ikke at forlænge sin kontrakt med programmet.

'Nogle gange skal man turde forlade noget, som man elsker. Alene fordi man kan mærke, at tiden er rigtig. Uanset, hvor komfortabelt det ville være at blive. Sådan en tid er det for mig nu', skriver Møldrup og fortsætter:

'Jeg har derfor valgt ikke at forlænge min kontrakt med DR på 'Kender du typen'. Det betyder, at jeg optager færdig i foråret og bliver hængende i dit tv i efteråret 2022.'

Flemming Møldrup har været fast inventar på programmet i syv år, og det har været nogle gode år, lader han forstå.

'Jeg har fået en masse fine venner og holder ualmindeligt meget af alle dem, der har arbejdet og arbejder på holdet bag kameraet. Om det er dem på kontorerne på DR i Aarhus eller dem, som er med ude, når vi optager. Mand, jeg er glad for at have mødt jer. Og jeg kommer til at savne den stemning, vi har på optagelserne. Vi er lidt som en familie', skriver livsstilseksperten videre.

Han retter desuden en særlig tak til den tidligere vært på programmet Mads Steffensen, sin med-ekspert, Anne Glad, og vært Anna Lin, der tog over, da Mads Steffensen sidste år valgte at stoppe efter årtier på DR.

Svær beslutning

Beslutningen har da også været vanskelig, slår Flemming Møldrup fast i sit lange skriv.

'Det har virkelig ikke været nemt at træffe den her beslutning. Og det har taget mig lang tid at tænke det hele igennem og turde sige til mig selv, at det tør du godt. At tiden er ved at være inde. Og at man, som Thomas Helmig synger i 'Malaga', nogle gange må lukke nogle døre, for at verden kan blive større', skriver han.

Hvad fremtiden bringer på tv-fronten, kan Møldrup endnu ikke sige. Han fortsætter dog med de andre projekter, han har gang i, heriblandt podcasten 'Mads & Møldrup', som har har med Mads Steffensen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Flemming Møldrup, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra den programansvarlige på DR.