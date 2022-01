Stopper som TV 2-chef

Det blev en kort fornøjelse for Ask Rostrup, der efter mindre end et år forlader sin stilling som chefredaktør på TV 2 News

Siden april 2021 har Ask Rostrup været i front for TV 2 News som chefredaktør, men det er slut nu.

Efter eget initiativ stopper han nu som chef og skal i stedet være vært på kanalen.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Her begrunder Ask Rostrup selv sit valg med, at han ikke trivedes i jobbet som chefredaktør.

'At forlade chefredaktørjobbet på NEWS er den sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget i mit arbejdsliv, men jeg må konstatere, at jeg ganske enkelt ikke kan få mit hoved rundt om jobbet. Jeg troede, at det ville blive det bedste nogensinde, men i dag må jeg indse, at jeg simpelthen ikke trives', siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Jeg har derfor valgt at forlade jobbet i spidsen for en kanal, jeg i dén grad tror på som fremtiden for uafhængig og troværdig tv-nyhedsformidling'.

Kæmpe plus

Ask Rostrup har dog kun rosende ord til overs for medarbejderne på TV 2 News og sine chefkolleger.

Og roserne fortsætter hos TV 2's nyhedsdirektør, Ulla Pors, der dog ifølge pressemeddelelsen ærgrer sig over, at han ikke længere vil være chef.

'Med Ask tilbage i værtsrollen får vi én af Danmarks mest markante politiske tv-journalister på skærmen hos NEWS, og det er et kæmpe plus for os. Det er den gode nyhed både for seerne og for os på TV 2. Ask har haft nyhedsjournalistik som omdrejningspunkt i hele sit virke som journalist de seneste 30 år. Han har en enorm viden om samfundsforhold og i særdeles om dansk politik, og han brænder for at klæde danskerne på til at deltage i debatter og demokrati', siger Ulla Pors i pressemeddelelsen.

Ask Rostrup kommer efter en måneds oplæring til at tilslutte sig værtskorpset i nyhedsfladen på TV 2 News, og derudover bliver han vært for programmet ’Besserwisserne’.

Indtil en ny chefredaktør er fundet, varetager Ulla Pors funktionen, oplyser TV 2.

Ask Rostrup var i mange år kendt som vært på DR. Før sin tid på DR har Ask Rostrup blandt andet været chefredaktør på metroXpress og nyhedschef på Berlingske.