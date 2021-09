Stopper som vært

Tv-vært Anders Breinholt stopper efter 11 år som vært på det populære TV 2-program 'Natholdet'.

Det skriver TV 2.

- Man skal stoppe, mens legen er god. Og det er den nu. Det har været de bedste 11 år af mit arbejdsliv, siger Breinholt til TV 2.

På Instagram har værten ligeledes delt nyheden i et opslag.

'Tilbage i december måned sidste år, gik jeg den tunge gang til Programchefen og Programdirektøren på TV 2 og oplyste dem, at 2021 vil blive det sidste år, jeg er vært på Natholdet. Og at efteråret 2021 vil blive det sidste efterår, med mig som vært på Natholdet', skriver han i opslaget.

Breinholt oplyser desuden, at når kalenderen viser 24. december 2021, vil han have iklædt sig 'Natholdet'-uniformen for sidste gang.

'Det logo har jeg båret med stolthed og glæde de sidste 11 år. Siden jeg fik ideen til Natholdet - og udviklede det sammen med en lille håndfuld mennesker og over årene med 100 vis af mennesker - havde jeg aldrig drømt om eller turde håbe på, at jeg her over et årti senere kan se tilbage på den bedste tid i mit arbejdsliv', skriver Breinholt.

Anders Breinholt med øl-eksperten Carsten Berthelsen og medvært Søren Rasted i 'Natholdets' julekalender 2017. Foto: Casper Østergaard Vester/TV 2

Ny vært?

Ifølge TV 2 skal den 48-årige vært nu prøve kræfter med nye programmer, som ikke er nærmere beskrevet.

Det er heller ikke oplyst, om 'Natholdet' fortsætter med en ny vært ved roret.

I sit opslag hinter Anders Breinholt dog, at han har i sinde at give stafetten videre.

'Jeg skal sige tak til en masse mennesker, og det glæder jeg mig til at gøre senere på året, og så tuder jeg, drikker, fester og giver stafetten videre', skriver han.

'Natholdet' blev første gang vist i 2010, og siden er det blevet til mere end 900 afsnit, hvor Anders Breinholt med skiftende medværter har set på sjove klip fra tv.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Anders Breinholt.