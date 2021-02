Stor ændring: Aldrig set før

Fredag 26. februar går det løs, når TV2 blænder op for en ny omgang liveshows i dette års 'X Factor'.

Men grundet coronavirus bliver det en noget anderledes omgang, som løber af stablen, når det går løs med de ni livedeltagere fra Priorparken i Brøndby.

Grundet nedlukningen af det danske samfund, der indtil videre står ved magt indtil 1. marts, bliver det nemlig ikke muligt at have fysisk publikum til stede i Priorparken.

Blachman i tårer: - Det var planen fra starten

I den forbindelse har TV2 tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at de i år ville gøre noget nyt for alligevel at sikre, at der er god stemning i studiet.

- Vi følger selvfølgelig myndighedernes retningslinjer, og hvis de ændrer sig, så kan det jo være, at vi om nogen tid kan have et live-publikum igen. Men indtil da så bliver det på en alternativ måde, at der kommer publikum med,' lød det i den forbindelse i en mail fra TV2's underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

Når 'X Factor' går live bliver det blandt andre med Vilson, som en del af Martin Jensens gruppe af unge over 20 år.

Virtuel væg

Nu løfter TV2 så mere af sløret for, hvordan det kommer til at løbe af stablen.

Når liveshows går i gang, vil der nemlig være publikum til stede - men for første gang i dansk 'X Factors' historie vil publikum i stedet for at sidde fysisk i studiet sidde hjemme i deres egne stuer med et tændt webkamera, hvor det igennem Zoom vil være muligt at sende live ind i selve 'X Factor'-studiet.

Som altid vil publikum være placeret bag dommerne, som i år er Oh Land, Martin Jensen og Thomas Blachman, og her vil publikum blive vist på en såkaldt videovæg.

Derfor har man mulighed for at blive publikum hjemme fra sin egen stue, såfremt man er over 18 år. Børn må dog også gerne være med i billedet, såfremt de er sammen med andre, der ligeledes er over 18 år.

For dygtig til 'X Factor': - Det slutter ikke her

Når 'X Factor' går live er det dog også med en anden, markant ændring.

Her vil det nemlig være komiker Melvin Kakooza, der byder velkommen til 'X Factor' som vært. Det skyldes, at Sofie Linde indtil ottende liveshow er på barsel. Herefter vender hun dog tilbage til programmet og indtager sin værtsrolle som vanligt.

Du kan følge deltagerne i 'X Factor' på TV2 og TV2 Play fredag aften.

