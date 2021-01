Stor ændring: Her er afløserne

Der kommer nye toner på DR, efter at stationens populære profil Mads Steffensen meddelte sit stop til fordel for et nyt job på Podimo.

Nyhedsværten Johannes Langkilde overtager nemlig nu værtstjansen på DR's populære program 'Fællessang - hver for sig', som opstod under den første coronanedlukning i foråret 2020.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Mads Steffensen færdig på DR

'Som seer har jeg selv tænkt, at programmet var lige, hvad man havde brug for,' siger Johannes Langkilde i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Jeg er selv et ekstremt socialt menneske og har brug for fællesskab, så i en tid, hvor der er lagt låg på det, synes jeg, at fællessang skaber et rum for, at man stadig kan være sammen hver for sig'.

Katrine Muff og Johannes Langkilde er det nye makkerpar, når danskerne igen kan mødes om en times fællessang fra fredag den 22. januar. Foto: Agnete Schlichtkrull/Free

Ville have musikkarriere

Selvom vi normalt kender ham fra TV-Avisen, har han også en musikalsk baggrund.

'Da jeg var yngre, troede jeg, at jeg skulle skabe mig et liv som musiker, og jeg var da også kort forbi et jazzkonservatorie, men jeg interesserede mig jo også meget for tv og nyheder. Derfor endte jeg med at beslutte, at musikken var bedre som en hobby', fortæller Johannes Langkilde.

'Så at få lov til at kombinere min rolle som vært og min passion for musik er fantastisk. Det er, som om der nu bliver bundet en sløjfe på det hele', lyder det fra DR-profilen.

Mads Steffensen er ikke længere en del af DR og skal derfor heller ikke længere være vært på 'Fællessang - hver for sig'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Også Phillip Fabers afløser er fundet - den uhyre populære pianist vender nemlig tilbage til sit job som dirigent for DR Pigekoret.

Fremover skal musikeren Katrine Muff styre tangenterne.

Hun har sunget i kirkekor i 14 år og har sunget kor for etablerede navne som Oh Land, When Saints Go Machine og Hanne Boel.

Desuden arbejder hun som højskolelærer og var sidste år vært og sangcoach i DR-programmet 'Fra skrål til skønsang'.

'Jeg glæder mig helt vildt, for jeg elsker virkelig fællessang. Jeg har jo fulgt, hvordan Phillip Faber har styret slagets gang, og hvordan han er blevet danskernes ven, så nu håber jeg bare, at de har plads til en ven mere', siger hun i pressemeddelelsen.

Til Ekstra Bladet har Mads Steffensen fortalt meget mere om, hvad han skal nu, hvor han ikke længere er en del af DR. Læs meget mere om det herunder:

Det skal Mads Steffensen nu

'Fællessang - hver for sig' kan ses på DR fra fredag 22. januar.