Stor ændring i DR-hit: - For klimaets skyld

I dag er der premiere på den femte sæson af 'Fede forhold', hvor tre par skal genfinde gnisten, samtidig med at de smider overflødige kilo.

Parrene får som altid hjælp af parterapeuten Frej Prahl, ligesom de også bliver vejledt i en kostomlægning af en ernæringsekspert.

Madeksperterne har været forskellige fra sæson til sæson, og Marie Steenberger er denne sæsons ernæringsekspert.

Og som noget nyt for programmet arbejder hun med udgangspunkt i en plantebaseret diæt, selvom det ikke er noget, der huer alle par.

Det er slut med de ellers skønne og dejlige hamburgers, når tre par forsøger at tabe sig i 'Fede forhold'. Foto: STV/DR

- Man kan godt være rund og sund

STV, der har produceret udsendelserne, begrunder valget af Marie Steenberger og plantebaseret kost med, at programmet skal følge med tiden, og at hendes tilgang til en sundere livsstil ikke kun er baseret på kalorietælling, men i høj grad på psykologien bag folks spisevaner.

- Det er et valg, vi har truffet, i forhold til at vi skal spise mindre kød for klimaets skyld. Så får vi også en public service-vinkel, hvor vi viser, at man kan gøre det på en både sund og velsmagende måde, indleder Birgitte Koefoed, der er kreativ direktør i STV og har udviklet programmet.

- Jeg tror, at mange af os i dag tænker mere over, hvor meget kød vi spiser, og ser på alternativer. Flere og flere arbejdspladser har indført en vegetardag om ugen. Det er en strømning i tiden.

Birgitte Koefoed forklarer også, at programmet i alle år har haft skiftende ernæringseksperter, der har haft hver deres udgangspunkt for at vejlede deltagerne.

- Vi skifter ud hvert år, fordi vi ikke vil komme med en opskrift på, hvordan en sund livsstil ser ud. Der er mange veje til en sundere livsstil.