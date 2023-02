Stor ændring i DR-succes

DR-hittet 'Alene i vildmarken' har igennem seks sæsoner udvidet og udviklet konceptet flere gange

I de første fire sæsoner tog DR og deltagerne programmets titel helt bogstaveligt og rejste alene ud i vildmarken.

I sæson fem blev deltagerne sendt på eventyr som makkerpar to og to.

Sjette sæson var en blanding af de foregående sæsoner i det, at man frivilligt kunne vælge, om man ville deltage alene eller sammen med en anden.

I en pressemeddelelse fortæller DR nu, at de i den kommende sæson, der er lige på trapperne, har valgt at lade et antal gamle, erfarne deltagere prøve lykken endnu en gang.

'I år vender en række gamle deltagere tilbage til vildmarken for at få den ultimative oprejsning, når de igen skal kæmpe mod naturens rasen, sult og ensomhed i det rå Nordnorge. Hvem kan overleve længst? Og kan de hver især få den oprejsning, de drømmer om? Det er sidste chance for at bevise, hvem der kan klare sig alene i vildmarken med kun de allermest basale fornødenheder', lyder det fra DR.

Sæson syv af 'Alene i vildmarken' kan ses på DRTV torsdag 16. marts fra 06.00

Hvis du vil vide mere om, hvor øde der egentlig er i vildmarken, hvor de optager, så læs med her.