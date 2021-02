Stor ændring i 'X Factor'

Det første program giver comeback i værtsrollen til Lise Rønne, som har taget over for Melvin Kakooza, der skulle have vikarieret for Sofie Linde.

Men mandag oplyste manageren for Melvin Kakooza, Jakob Riis, at værten har været ramt af en hjernetumor, og at han derfor har brug for fred og ro sammen med familien.

'Melvin har i den sidste tid haft ubehag og er derfor blevet undersøgt grundigt. Det har desværre vist sig, at han i noget tid har gået rundt med en hjernetumor i baghovedet, som har vist sig at være godartet. Den er nu blevet opereret væk. Det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for al den ro, de kan få for, at han kan komme sig. Jeg håber og appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid,' lyder det i udtalelsen fra Jakob Riis.