Stor ændring: Nu begynder de

Streamingtjenesten Netflix sætter nu ind over for omfattende deling af abonnementer på tværs af husstande.

Fra tirsdag vil Netflix begynde at sende en mail til alle abonnenter i Danmark, der deler deres konto med personer uden for husstanden.

Det oplyser Netflix i en pressemeddelelse.

- En Netflix-konto er beregnet til en enkelt husstand. Alle, der bor i den husstand, kan bruge Netflix, uanset hvor de er - hjemme, på farten, på ferie - og udnytte de nye funktioner til profiloverførsel og administration af adgang og enheder, skriver Netflix.

I mailen, som Netflix begynder at sende ud til kunder i Danmark, gør Netflix opmærksom på, at en konto kan bruges af dem, man bor sammen med.

Hvis man gerne vil dele Netflix-kontoen med personer uden for sin husstand, kan man blandt andet overføre en profil til et nyt medlemskab, som vedkommende betaler for.

Initiativet kommer, efter at Netflix tidligere har varslet, at det vil sætte ind over for, at den samme konto bliver delt mellem flere husstande.

Politiken har tidligere i år beskrevet, at der foregår en omfattende deling af kodeord til streamingtjenesten.

Faktisk er der tale om over 100 millioner husstande på verdensplan, som Netflix vurderer, ser film og tv-serier på tjenesten ved hjælp af andres adgangskoder. Ofte er det familie og venner, der ikke bor sammen, som deler kode.

Det koster til gengæld Netflix milliarder af kroner i tabte indtægter, skriver Politiken. Netflix har hidtil ikke reageret på den omfattende deling.

Det var status indtil sidste år, hvor den populære streamingtjeneste for første gang i over et årti mistede abonnenter.

I første kvartal i år begyndte Netflix at tilbyde betalt deling af konti i fire lande, Canada, New Zealand, Portugal og Spanien.

Det vil sige, at man kan betale ekstra hver måned, så en til to mennesker, man ikke bor med, kan bruge kontoen.

- Resultaterne er lovende. Vi planlægger at rulle det bredt ud i andet kvartal, også i USA, skrev Netflix i sin regnskabsrapport i april.

Netflix blev grundlagt i 1997. Det begyndte som en service, hvor man kunne leje film og tv-serier i fysiske formater. I 2007 lancerede selskabet sin streamingtjeneste, som det er kendt for i dag.