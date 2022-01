Stor ændring: Skrevet ud af serien

Når TV 2-serien 'Badehotellet' inden længe får premiere på niende sæson, bliver det uden skuespiller Kristian Halken på rollelisten.

I en pressemeddelelse oplyser TV 2, at hans karakter, Peter Andreas, der har været med i alle foregående sæsoner af den populære serie, i årene mellem handlingen i sæson otte og ni dør som følge af hjerteproblemer.

Det betyder, at Bodil Jørgensens karakter, Molly, bliver enke for anden gang.

'Peter Andreas’ hjerte kunne ikke klare, at tyskerne begyndte at plastre klitterne til med bunkere, og slet ikke at være vidne til, hvor ivrigt deres naboer valgte at hjælpe fjenden med byggeriet', lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Til Ekstra Bladet oplyser TV 2 dog, at der intet dramatisk ligger til grund for, at Kristian Halken ikke længere medvirker.

- Det er er simpelthen ikke andet end praktisk foranstaltning, da Kristian ikke kunne få kalenderen til at gå op, oplyser TV 2 til pressemødet forud for den kommende sæson.

Ikke eneste ændring

Det manglende gensyn med Kristian Halken er dog ikke den eneste ændring på 'Badehotellet'. Tidligere på måneden meddelte TV 2, at man grundet tidspres ikke havde nået at producere nok til de planlagte seks afsnit.

- Grunden til, at sæson ni kun består af fem afsnit, er ganske enkelt, at vi ikke har kunnet nå at producere mere, selv om det var ambitionen at lave seks afsnit.

- Det skyldes et efterslæb fra corona sidste år, som gjorde, at man kom senere i gang, og da vi kunne konstatere, at det fortsat skabte forsinkelser i produktionen hele vejen rundt, så valgte vi at lave fem stærke afsnit, så vi stadig kunne premiere til tiden og holde den høje kvalitet, som 'Badehotellet' har, lød det fra fiktionschef på TV 2 Katrine Vogelsang i den forbindelse.

'Badehotellet' får premiere på TV 2 Play 6. februar og på TV 2 7. februar.