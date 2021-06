Stor bommert: - Det var så pinligt

Pernille Nygaard kom til at afsløre vinderen før tid

Reality Awards er grundet covid-19 blevet rykket af flere omgange og derfor har der været rig mulighed for at planlægge showet ned til mindste detalje.

Men når det er live, kan alt gå galt, og det var tilfældet da Pernille Nygaard skulle overrække prisen for 'Årets bedste bemærkning'.

Inden de nominerede blev vist på scenen, kom Pernille Nygaard nemlig til at afsløre vinderen.

- Det var simpelthen så pinligt. Jeg var så nervøs, så jeg kom til at sige navnet for tidligt. Nu har jeg ødelagt hele showet. Ej, det er simpelthen så dumt, og jeg er så ked af det, siger Pernille Nygaard til Ekstra Bladet.

Pernille Nygaard blev kendt i 'Paradise Hotel' for altid at komme med sjove bemærkninger. Derfor var det også oplagt, at hun skulle præsentere denne kategori.

- Jeg var så fokuseret på, hvad jeg skulle sige, at det bare gik helt galt

Det blev Lea fra 'Singletown', der løb med sejren for bemærkningen:

'Jeg kom til at bruge hele min børneopsparing på sushi'.

