Fejl kan ske for selv den bedste.

Det måtte Anne Laxholm sande, da hun fredag aften atter sad solidt placeret ved dommerbordet, da det blev tid til endnu en omgang 'Vild med dans'.

Da hun skulle give point til iværksætter Michelle Kristensen og Mads Vad, fik hun nemlig kludret i tallene, og det skabte i den grad forvirring på scenen, hvor parret for en stund var uvidende om, hvorvidt dommeren havde givet dem et fire- eller fem-tal.

Laxholm viste nemlig et fem-tal, men sagde 'fire', da det blev hendes tur til at afgive point til parret.

Ekstra Bladet mødte Laxholm umiddelbart efter fredagens program, og her forklarede hun mere om, hvad det præcis var, der gik galt:

- Jeg havde taget et fire-tal frem, og så skiftede Britt, og så giver hun en femmer, og så kommer det ind i mit hoved, at det er en femmer. Jeg ved ikke. Jeg undrer mig over, at der ikke skal mere til for at skabe forvirring. Men det skal der åbenbart ikke, siger Anne Laxholm med et grin og understreger, at det altså var karakteren fire, parret skulle have.

Stor bommert: Jeg føler mig jo dum Jenna og Micki endte i 'dødsbananen', men endte med at gå videre.

Kom igen

Dommeren priser sig dog lykkelig for, at hun nåede at redde fejlen ved hjælp fra vært Sarah Grünewald.

- Jeg havde jo skrevet det ned, og jeg havde givet karakteren, så jeg vidste, det var et fire-tal. Ved en fejltagelse kommer jeg så til at holde femmeren oppe. Men gudskelov er der tid til, at jeg lige kan komme tilbage og vise, at det var et fire-tal, jeg havde givet dem, siger hun med et grin.

Anne Laxholm tog fejlen med et smil. Foto: Tariq Mikkel Khan

Føler mig dum

Anne Laxholm, der er en rutineret kvinde i 'Vild med dans'-regi, har da også valgt at tage bommerten med et smil - det til trods for at det ikke er med hendes gode vilje, at hun laver fejl på direkte tv.

- Jeg føler mig jo dum. Ej, hvor er du dum, siger hun og fortsætter:

- Men ja, det er menneskeligt at fejle, og det er forhåbentlig ikke sket så mange gange i de 18. sæsoner, vi har siddet her. Så bedre held næste gang, griner hun.

