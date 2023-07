Stor brøler: - Det er uacceptabelt

Christopher Nolans længe ventede Hollywood-film 'Oppenheimer' har været på alles læber, siden filmen havde verdenspremiere d. 21 juli i sidste uge.

En skarpsindig fan har dog efter premieren opdaget en historisk fejl i den enorme Hollywood-produktion.

I en væsentlig historisk scene fra 1945 står fysikeren J. Robert Oppenheimer, der i filmen spilles af skuespilleren Cillian Murphy, blandt en folkemængde, der vifter med det amerikanske flag.

Og det er netop på flagene, at den opmærksomme fan har spottet en graverende historisk fejl.

"Den var god og det hele, men jeg vil være dén fyr og klage over, at de brugte 50-stjernede flag i en scene fra 1945," skrev Twitter-brugeren Andy Craig på det sociale medier efter filmen havde premiere i fredags.

Fejlen bunder i, at det amerikanske flag i 1945 blot havde 48 stjerner, da Alaska og Hawaii endnu ikke var blevet amerikanske stater.

I scenen har flagene dog 50 stjerner, hvilket derfor ikke passer med den tid, som scenen skulle forestille at foregå i.

Det var først 4. juli 1960, at det amerikanske flag fik 50 stjerner.

Utilfredse fans

Tweetet er på nuværende tidspunkt nået ud til 12,5 millioner fans.

Flere af dem er skuffede over, at en stor Hollywood-produktion som 'Oppenheimer' kan indeholde en historisk fejl af denne kaliber.

'En fejl som denne i en angiveligt 'historisk' film er uacceptabelt. Jeg er glad for, at jeg ikke spildte penge på sådan en joke-film', skriver tydeligt frustreret bruger på Twitter.

'Historiske film bør være nøjagtige hele vejen igennem. Det er velfortjent kritik', skriver en anden.

Flere skriver også, at Christopher Nolan dog højst sandsynligt vil rette fejlen, inden den bliver udgivet på diverse streamingtjenester.



Filmen skildrer begivenhederne i fysikeren J. Robert Oppenheimers liv og veksler mellem hans dage som studerende i 1920'erne, hans store rolle i udviklingen af ​​atombomben under Anden Verdenskrig samt efterspillet under et forhør af den amerikanske atomenergikommission i 1954.

Og den historiske fortælling har tilsyneladende vakt interessen hos rigtig mange mennesker verden over.

Filmen har nemlig siden premieren allerede indtjent over 1,2 milliarder kroner.

