Stor brøler: - Det gik fuldstændig galt

ADVARSEL: Denne artikel indeholder spoilers, så hvis du ikke ønsker at få informationer om, hvad der sker i lørdagens afsnit af 'X Factor', skal du måske overveje at stoppe med at læse videre.

Lørdag er det den nye dommer Martin Jensens tur til at udvælge sine fem solister over 23 år, som han vil have med sig videre i årets bootcamp i den anden omgang af 5 Chair Challenge.

Den nervepirrende stoledans bliver dog lidt for meget for deltageren Anders Garcia, der havde svært ved at styre sine nerver, da han indtog 'X Factor'-scenen på Kulturværftet i Helsingør.

Her når han nemlig kun at synge enkelte strofer af sangen 'American Woman', før han går helt i sort og ikke kan huske, hvad han skal synge.

- Klappen gik fuldstændig ned, og det var meget frustrerende lige i momentet, siger Anders Garcia til Ekstra Bladet.

Anders Garcia nåede ikke at synge meget af sangen, før han gik i stå. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Efter klappen gik ned, blev der stoppet for musikken, og Garcia fik en chance for at starte forfra og fremføre sin sang igen. Men her gik det galt igen.

- Det var lidt akavet, men jeg tænkte mere på, at jeg ikke skulle være pinlig. Jeg ville ikke stå og blive ved og ved og ved. Så jeg tog det med oprejst pande, siger han videre.

- Men det er typisk - da jeg sad i bilen bagefter kunne jeg huske hvert et ord i den sang. Men derinde gik det fuldstændig galt.

I sidste øjeblik: Rykker 'X Factor'

Dårlig fornemmelse

Dommer Martin Jensen valgte som konsekvens af den fejlslagne præstation at sende Anders Garcia ud af konkurrencen, og han måtte altså forlade programmet uden en stol. Afslaget er Garcia dog den dag i dag ikke ked af.

- Det er faktisk sjovt, for nogle dage inden, jeg skulle til 5 Chair, havde jeg en fornemmelse af, at jeg ikke ville gå videre. Jeg havde en underlig fornemmelse, selvom jeg havde øvet og havde helt styr på teksten, siger han og fortsætter:

- Min intuition sagde mig bare, at jeg ikke ville gå videre. Da jeg så fik at vide, at jeg ikke gik videre, var det mega frustrerende, men på vej hjem i bilen kom jeg til at tænke over, at jeg jo havde haft den her tanke, og så gav det mening for mig.

Ifølge Anders Garcia var det måske ikke meningen, at han skulle gå videre i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Intet er da heller så skidt, at det ikke er godt for noget. Kort efter sin deltagelse i 'X Factor' åbnede der sig nemlig en ny dør for Anders Garcia.

- Efter 5 Chair mødte jeg helt tilfældigt en producer, og vi blev hurtigt enige om, at vi skulle lave et track, og det har faktisk resulteret i, at der kommer et nummer ud her om en måned. Så set i bakspejlet giver det hele mening, siger han og fortsætter:

- Men jeg er da ked af, at jeg ikke kan være med i programmet mere, og at man skuffer de fans, man har fået. Jeg har fået så mange søde beskeder og tilkendegivelser igennem det her, og det har været en fornøjelse.

Svarer på heftig kritik: - Det gør ondt

Nu håber Anders Garcia, at han vil kunne skabe sig en karriere med sin musik.

- Jeg synes, det har været en fed rejse, selvom den har været kort. Det har været angstprovokerende, men har også givet mig hår på brystet, siger han og fortsætter:

- Det har gjort klart for mig, at det er musikken, der rør mig, og det er derfor, jeg forsøger at gøre noget ved det.

Du kan følge deltagerne i 'X Factor' hver fredag på TV2 og på TV2 Play. I denne uge dog lørdag grundet VM i håndbold.

