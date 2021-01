Stor brøler: Lagde du mærke til detaljen?

Flere seere er faldet over flere uheldige detaljer i hitserien 'Bridgerton'. Især en gul linje skaber lige nu debat

I øjeblikket er Netflix-serien 'Bridgerton' på de flestes læber, og serien bliver streamet vidt og bredt i hele verden og er på kort tid blevet Netflix' femte mest streamede serie i streamingtjenestens historie.

Men selvom mange er ellevilde med serien, der foregår i England tilbage i 1810'erne, er mange også faldet over flere fejl, som ikke helt harmonerer med historiens gang.

Senest er en lang række seere gået til tasterne på de sociale medier, fordi de er faldet over en særlig detalje, som i den grad vækker undren.

Her har seere nemlig i de indledende scener spottet en gul vejstribe, og det har skabt undren. Den første vejstribe, der så dagens lys i Storbritannien, var hvid og blev lavet i 1918, mens de gule linjer ikke blev introduceret før omkring 1950'erne - altså lang tid efter, at handlingen i 'Bridgerton' foregår.

'Jeg nyder virkelig 'Bridgerton', men med den teknologi, som filmskabere har i dag, undrer det mig meget, at jeg kan se en gul linje', skriver en.

Her ses de gule linjer, som har skabt stor opmærksomhed. Foto: Netflix

'Jeg er to episoder inde i 'Bridgerton', og jeg har indtil nu spottet en gul linje og et dæksel. Jeg vidste ikke, at briterne var så store pionerer i det 19. århundrede', skriver en anden.

'Det er ingenting. Du vil også spotte en Primark-plakat og en gul parkeringslinje samt et parkeringsskilt på en lygtepæl', skriver en tredje, mens en lang række kommentarer fortsætter i samme dur og påpeger, at det måske er gået lige lovligt stærkt i redigeringsrummet.

Netflix har allerede meldt ud, at hitserien får en sæson to. Foto: Liam Daniel/Netflix

Sæson to på vej

'Bridgerton' har været en stor succes på Netflix, og serien regnes med at nå 63 millioner seere i slutningen af januar.

Fredag annoncerede Netflix da også, at de ikke er klar til at stoppe succesen, og at der kommer en sæson to.

'Gør dig klar til endnu en social sæson. Det er officielt: Bridgerton vender tilbage med anden sæson', lød det i den forbindelse.

Den gode nyhed blev fra Netflix hovedkvarter i USA på humoristisk vis sendt ud, som om den var skrevet af Lady Whistledown, der i første sæson er den kvinde, der står bag et sladderblad, der afslører alle de saftige hemmeligheder om seriens karakterer.

'Det syder med den sidste sladder alle vegne, så det er min ære at meddele til jer, at 'Bridgerton' officielt vender tilbage med en anden sæson. Jeg håber, at I har gemt en flaske 'ratafia' til denne frydefulde begivenhed', lyder det, mens Netflix ligeledes afslørede, hvem der vil være hovedperson i den nye sæson:

'Det uforlignelige cast i Bridgerton vender tilbage til produktionen i foråret 2021. Undertegnede forfatter har fået informationer omkring, at Lord Anthony Bridgerton kommer til at dominere den sociale sæson. Jeg vil være klar til at skrive om alle hans romantiske aktiviteter.'

