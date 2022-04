Stor DR-satsning: Kendispar bliver til tv-serie

Det kulørte og det politiske blandes sammen, når DR sender den nye, historiske dramadokumentar 'Krag og Virkner'.

Dramaet drejer sig om den tidligere statsminister Jens Otto Krag og skuespillerinden Helle Virkners liv og kærlighedshistorie.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Serien er med Thure Lindhardt i rollen som Jens Otto Krag og Katrine Greis-Rosenthal som Helle Virkner.

Thure Lindhardt er dog ikke kun foran kameraet, den kendte skuespiller får nemlig også debut som tv-instruktør.

- Det har været helt naturligt for mig at arbejde i instruktørrollen på dette projekt. Og en fantastisk mulighed for at præge den dramatiske fortælling, som vi har haft store ambitioner for, siger han i pressemeddelelsen.

Handlingen udspiller sig fra slutningen af 1940'erne og frem til Jens Otto Krags død i 1978.

Historien fortælles i fire afsnit og er baseret på historiske kilder, arkivoptagelser og interviews med nogle af de mennesker, der stod de to hovedpersoner nærmest.

Her kan blandt andet nævnes Helle Virkners veninder Malene Schwartz og Lone Hertz samt journalist og forfatter Lise Nørgaard.

Ud over fortællingen om de to kendte danskeres liv og forhold, så viser dramadokumentaren også den periode i danmarkshistorien, hvor velfærdsstaten blev formet.

'Krag og Virkner' kan ses fra søndag den 22. maj på DRTV, og første afsnit sendes samme aften klokken 20 på DR1.