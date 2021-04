Stor fiasko: - Det er ærgerligt

Fredag aften måtte den nye dommer i klassen, dj Martin Jensen, sige farvel til sin sidste deltager, da Dan Laursen trak det korteste strå og blev stemt hjem i 'X Factor' som den første.

Dermed har dommerdebutanten som den eneste ikke en deltager med, når der næste fredag bliver linet op til den helt store finale.

Det til trods for, at Martin Jensen i begyndelsen af sit 'X Factor'-eventyr proklamerede, at han ville 'vinde hele lortet'.

Trods den umiddelbare fiasko er Martin Jensen dog tilfreds med sin indsats som dommer, forsikrer han.

Martin Jensen er tilfreds med sin egen indsats, selvom han ikke har en deltager med i finalen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Det er spillets gang. Det er, hvad det er, og det er jo ikke fordi, Dan er røget ud af livet. Jeg havde måske godt set den komme. Det er sindssygt hårdt, og alle er talentfulde på scenen, og i aften trak vi bare det korteste strå, siger han og fortsætter:

- Det er ærgerligt, men det er seerne, der har talt, og når det så er sagt, så er jeg tilfreds med min egen indsats, og jeg synes, det er gået rigtig fint. Jeg ved også, at både Vilson, Hiba og Dan vil bakke mig op og være enige i, at vi har gjort alt, hvad vi kunne.

- Især Blachman har jo været ude med riven og kritiseret dig for ikke at gøre det godt nok. Hvordan har du det med den kritik?

- Vi er tre individuelle og forskellige dommere. Vi repræsenterer hver vores ting. Vi er ikke enige om noget som helst. Det er det, der gør det så specielt og fedt. Ellers ville det være røvhamrende kedeligt, siger Martin Jensen, der understreger, at han tager Blachmans kritik med et smil - og til tider en rysten på hovedet.

Har været efter dem

Alligevel mener han ikke, at det var helt fair, at det var Dan Laursen, der måtte forlade konkurrencen.

- Jeg har jo været efter Simon & Marcus, for de har bare ikke sangstemmen. De kan ikke følge med pigerne og Dan på sangtalent. Men de er skidegode entertainere, og på den måde har de noget andet at byde på, og i sidste ende er det jo seerne, der bestemmer, uanset hvad jeg så end mener, siger han.

Martin Jensen kommer således til at kunne læne sig tilbage og tage den med ro, når der næste fredag er finale i 'X Factor', og Solveig, Nikoline Steen Kristensen og Simon & Marcus skal kæmpe om sejren i 'X Factor' 2021.

