Stor fiasko: Falder som fluer

Tre liveshows.

Mere skulle der ikke til, før alle tre grupper i årets 'X Factor' er ude af programmet.

Martin Jensens gruppe Oscar måtte lade livet i første liveshow, i andet liveshow var det Blachmans gruppe Wela & Garcias tur, mens tredje liveshow fredag aften blev det sidste for Kwamie Livs gruppe Lorenzo & Charlo.

Dermed er alle grupperne ude, nærmest før årets liveshows er begyndt, og det er meget overraskende, lyder det fra Danske Spil, der forud for fredagens 'X Factor' rigtigt nok spåede, at det blev Lorenzo & Charlo, der måtte forlade konkurrencen, og at grupperne derved var et overstået kapitel i årets 'X Factor'.

- Lorenzo & Charlo imponerede bestemt ingen med deres performance, hvorfor de nærmest må være selvskrevne til at ryge hjem fredag. På den måde vil det således allerede være et farvel til samtlige grupper i årets konkurrence, og det er faktisk lidt overraskende, da grupperne historisk set er kommet langt, lød det forud for fredagens liveshow fra Mathias Reimer Larsen, der er oddssætter hos Danske Spil og i mange år har fulgt 'X Factor'.

Fredag var det Lorenzo & Charlos tur til at forlade 'X Factor'. Foto: Anthon Unger

Ingen hjemmelavede grupper

Ifølge Thomas Blachman, der har været dommer i 'X Factor' i hele 14 sæsoner, er der en forklaring på, hvorfor det er gået dårligere for grupperne i år, end det plejer.

- Der har ikke været mulighed for at lave sine egne grupper, som jeg igennem tiderne også har vundet med. Så det gør en forskel, sagde han, da Ekstra Bladet mødte ham efter fredagens liveshow.

I den forbindelse henviste han til den ændring, TV 2 har indført, hvor dommerne som noget nyt i år har en deltager fra hver kategori med i liveshows og ikke tre deltagere i hver dages kategori, som ellers har været normen indtil nu.

- Det har nok været lidt hårdt, at der har været tre drengegrupper, lød det videre fra Blachman.

- Skulle I have været bedre til at vælge noget forskelligt?

- Det spørgsmål må få lov at hænge. Men det er sjældent, jeg begår den form for fejl, vil jeg sige. Ikke for at virke højrøvet, for det er ikke min natur, lød det fra Blachman, der altså derfor ikke lagde skjul på, at de tre dommere godt kunne have håndteret det nye tvist anderledes.

Han var dog ikke meget for at gå mere i detaljer omkring, hvad han selv kunne have gjort bedre for at sikre, at han fortsat havde en gruppe med i konkurrencen.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------